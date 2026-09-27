Un joven de 20 años lucha por su vida tras un violento choque de motos en Añatuya

El siniestro ocurrió pasadas las 22 horas en la intersección de avenida Manzione y calle Wagner, donde también circulaban dos hermanas en el otro rodado. El joven fue trasladado de urgencia al CIS Banda, donde permanece internado en estado crítico.

Hoy 15:43

El violento siniestro vial ocurrió durante la noche del sábado, cuando dos motocicletas colisionaron frontalmente en la intersección de avenida Manzione y calle Wagner, por circunstancias que todavía son materia de investigación.

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Como consecuencia del fuerte impacto, Alexis David Mansilla Villarreal, de 20 años, sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave y otorragia, además de quedar inconsciente en el lugar. Una ambulancia municipal acudió para asistirlo y trasladarlo de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven posteriormente fue derivado al CIS Banda, donde permanece internado en estado crítico. En la otra motocicleta circulaban dos hermanas, de 20 y 15 años, quienes también recibieron asistencia médica luego del impacto.

Por causas que aún intentan establecerse, ambos rodados terminaron involucrados en una fuerte colisión que generó un importante despliegue de asistencia y tareas periciales en el lugar.

En el sitio trabajó personal policial de la División Criminalística de la Departamental 13, que realizó las pericias de rigor para determinar la mecánica exacta del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo el violento choque.