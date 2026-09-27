Intervención policial ante la presencia de animales sueltos en Salta

La Policía de Salta realizó intervenciones en varios municipios para controlar la presencia de animales sueltos, trasladando 22 ejemplares a sus respectivas bases de Caballería.

Hoy 16:10

En las últimas horas, la Policía de Salta llevó a cabo una serie de operativos en varias localidades, incluyendo Capital, Cerrillos, Orán y Metán. Esta intervención fue motivada por múltiples reportes de la comunidad que alertaban sobre la presencia de animales sueltos en espacios públicos, un fenómeno que ha generado preocupación entre los vecinos debido a los posibles peligros que conlleva.

Los procedimientos se realizaron como respuesta directa a los llamados al Sistema de Emergencias 911, donde ciudadanos informaron sobre la situación. Además, las fuerzas policiales llevaron a cabo recorridos preventivos en diversas áreas, lo que permitió identificar y actuar de manera proactiva ante la problemática de los animales en la vía pública. Estos esfuerzos reflejan un compromiso por parte de la policía en mantener la seguridad y el orden en la comunidad.

Durante las intervenciones, se logró la incautación de un total de 22 animales, que comprendían 11 caballos, 10 vacas y 1 asno. La acción fue crucial para evitar que estos animales permanecieran en áreas potencialmente peligrosas, donde podrían haber ocasionado accidentes de tránsito o incluso poner en riesgo la seguridad de los peatones y conductores que transitan por esas zonas. La presencia de estos animales en la vía pública no solo representa un riesgo para la integridad de las personas, sino que también puede provocar daños a la infraestructura vial.

De acuerdo con las disposiciones de las Fiscalías de cada jurisdicción, los animales incautados fueron trasladados a los respectivos predios de Caballería. Allí, los animales quedaron bajo resguardo y vigilancia, asegurando que se mantuvieran en condiciones adecuadas mientras se resolvía su situación. Esta medida es fundamental para garantizar el bienestar de los animales y prevenir que vuelvan a ser un peligro en las calles.

La Policía de Salta hizo un llamado a la ciudadanía, instando a los propietarios de animales a adoptar las medidas necesarias para evitar que sus animales se desplacen libremente por calles, rutas y otros espacios de circulación. Se enfatizó que la responsabilidad de mantener a los animales en condiciones seguras recae en los dueños, quienes deben asegurarse de que sus mascotas no representen un riesgo para la comunidad.

Asimismo, se destacó que ante la presencia de animales sueltos, es fundamental informar de inmediato al Sistema de Emergencias 911, proporcionando la ubicación precisa para facilitar una intervención rápida y efectiva. Este llamado tiene como objetivo prevenir situaciones que puedan poner en peligro tanto a las personas como a los animales involucrados.

Este tipo de acciones resalta el compromiso de la policía local en la seguridad pública y la prevención de incidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad. La colaboración de los ciudadanos es crucial para lograr un entorno más seguro, donde tanto las personas como los animales puedan coexistir sin riesgos.