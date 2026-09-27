“Tu obra continúa”: el emotivo recuerdo de El Montecito al Polaco a un mes de su partida

Desde las redes del Refugio El Montecito de los Canichones compartieron un emotivo mensaje al cumplirse un mes de la partida de Eduardo “El Polaco” Riemersma y destacaron su lucha por los animales y la continuidad de su obra.

Hoy 16:43

A un mes de la muerte de Eduardo “El Polaco” Riemersma, desde el Refugio El Montecito de los Canichones lo recordaron con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde destacaron el legado que dejó tras años de trabajo por los animales.

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En el mensaje, desde el refugio remarcaron que la ausencia del Polaco sigue doliendo, pero que su presencia permanece en cada rincón de Narnia, como suelen llamar al lugar. “El Montecito no es solamente un refugio. Es tu sueño, tu lucha, tu amor y el legado que dejaste por aquellos que no tienen voz”, expresaron.

También señalaron que cada animal que recibe alimento, cuidado, una caricia o una segunda oportunidad representa una parte de todo aquello que Riemersma construyó durante su vida.

“Tu ausencia duele, pero también nos recuerda que hay una historia que continuar”, señalaron desde la institución, al tiempo que reafirmaron su compromiso de sostener el refugio y continuar con la tarea que inició el proteccionista.

Desde El Montecito destacaron además que los animales continúan necesitando de quienes día a día trabajan para garantizar su bienestar y remarcaron que la lucha seguirá adelante pese a la pérdida de quien fue uno de sus principales referentes.

“Mientras haya un Canichón esperando, nosotros vamos a seguir sosteniendo este lugar que nació de tu corazón”, expresaron en el mensaje.

Finalmente, desde las redes del refugio despidieron nuevamente al Polaco con palabras de amor y gratitud, reafirmando que su trabajo seguirá presente en cada animal rescatado y cuidado.

“Que descanses en paz, Polaco. Tu obra continúa. Tus Canichones te siguen necesitando y nosotros vamos a seguir luchando por ellos”, concluyeron.