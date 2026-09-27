Su madre denunció que había desaparecido y una vecina lo señaló por dos robos

Los hechos ocurrieron en Añatuya y tienen como principal señalado a Bravo, alias “Nutria”. La Policía aguarda directivas judiciales para avanzar en la investigación por los dos robos denunciados.

Hoy 17:12

La secuencia comenzó cuando la madre de Bravo, alias “Nutria”, de 22 años, se presentó en la Comisaría 41 para denunciar que su hijo llevaba alrededor de dos días ausente de su domicilio. La mujer, preocupada por no conocer su paradero, solicitó ayuda para poder encontrarlo.

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Horas más tarde, la misma mujer regresó a la dependencia policial para informar que Bravo había regresado a su casa, por lo que la denuncia por su ausencia quedó sin efecto.

En paralelo, una vecina de barrio Villa Abregú había denunciado dos hechos ocurridos en su vivienda durante la misma semana. El primero se registró el martes, cerca de las 2 de la madrugada, cuando la mujer se encontraba descansando junto a sus hijos menores. Según manifestó, un sujeto habría ingresado al inmueble y sustraído tres pares de zapatillas, tres asaderas de aluminio, vajilla compuesta por platos hondos y playos y una olla negra.

El segundo episodio tuvo lugar este viernes, alrededor de las 5, cuando la damnificada se despertó tras escuchar un ruido en la puerta. De acuerdo con su denuncia, alcanzó a observar a Bravo mientras escapaba del domicilio con una pava eléctrica y un juego de perfumes Avon.

Ante estas denuncias, tomó intervención la Fiscalía a cargo de la Dra. María Emilia Ganem. Los efectivos policiales se encuentran a la espera de directivas judiciales para avanzar con las medidas correspondientes y establecer si el joven señalado tuvo participación en los hechos denunciados.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los dos episodios y reunir los elementos necesarios para determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.