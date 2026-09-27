VIDEOS | Tensión en Rosario: hinchas de Boca y Racing protagonizaron incidentes con la Policía

El cruce principal ocurrió en el Gigante de Arroyito, minutos antes del comienzo del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Hubo corridas, enfrentamientos y reclamos en los accesos, en medio de un operativo especial con 580 efectivos.

Hoy 17:25

La previa del esperado duelo entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina quedó marcada por distintos episodios de tensión en el Gigante de Arroyito, donde hinchas de ambos equipos tuvieron inconvenientes con el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dispositivo comenzó desde temprano, con cortes de tránsito a partir de las 11 y la apertura de las puertas del estadio a las 15. Los simpatizantes de Boca ingresaron por el sector de avenida Avellaneda, mientras que los de Racing lo hicieron por la zona del Parque Alem.

El operativo contó con 580 efectivos y contempló una distribución diferenciada de las parcialidades para evitar cruces. Boca recibió unas 20.000 localidades, mientras que Racing contó con 15.000 entradas, con distintos sectores del estadio asignados para cada hinchada.

El momento de mayor tensión se registró minutos antes del inicio del partido, cuando un grupo de simpatizantes de Racing que no había logrado ingresar a la popular Norte se acercó hasta el sector de seguridad para reclamar que se ampliara el espacio de circulación y se permitiera el acceso de quienes permanecían afuera.

Ante la falta de respuestas inmediatas, algunos hinchas comenzaron a correr las vallas y se produjo un enfrentamiento con efectivos policiales. La situación generó corridas y momentos de tensión, hasta que, luego de consultar con sus superiores, los encargados del operativo decidieron ampliar el cordón de seguridad para permitir el ingreso de parte de los simpatizantes que se encontraban en el exterior.

También hubo inconvenientes con los hinchas de Boca en el acceso a la popular Sur. Algunos simpatizantes denunciaron haber sido retenidos, rociados con gas pimienta y golpeados durante el ingreso al estadio.

La tensión también se trasladó a las tribunas, donde desde aproximadamente una hora antes del comienzo del partido se escucharon cánticos cruzados entre ambas parcialidades.

Pese a los distintos episodios registrados durante la previa, el operativo continuó en los alrededores del Gigante de Arroyito con el objetivo de mantener separados a los hinchas de Boca y Racing y evitar nuevos enfrentamientos entre las parcialidades.