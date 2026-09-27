Condenan a 10 años de prisión a dos hombres por abuso sexual en Catamarca

La Justicia de Catamarca condenó a Manuel Agüero y Gabriel Leiva a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras un nuevo veredicto que reafirma la culpabilidad de los acusados.

Hoy 15:14

La Justicia de Catamarca dictó un nuevo veredicto que condena a Manuel Agüero y Gabriel Leiva a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de autores. Este fallo se produce tras la anulación de sentencias anteriores, lo que obligó a realizar una nueva audiencia ante un tribunal diferente.

El abogado Sebastián Ibáñez confirmó que la sentencia anterior había sido anulada en dos ocasiones por cuestiones formales, sin que se cuestionaran las pruebas presentadas en el expediente. La nueva audiencia comenzó el 15 de septiembre, con los alegatos de las partes involucradas, y concluyó con la escucha de la víctima y de los acusados.

El tribunal, en esta ocasión, emitió un veredicto que no fue unánime; los jueces Lozano Gilyam y Silvio Martoccia votaron a favor de la condena, mientras que el juez Guillamondegui se pronunció por la absolución, considerando que debía aplicarse el beneficio de la duda. Pese a esta disidencia, la condena se mantuvo por mayoría.

Además, se renovaron las prohibiciones de contacto con la víctima y se estableció una indemnización superior al millón de pesos, que se actualizará conforme a los intereses correspondientes. Ibáñez destacó la importancia de hacer cumplir estas medidas de protección para evitar nuevos episodios de contacto entre los acusados y la víctima.

Las defensas de Agüero y Leiva ya anunciaron su intención de recurrir la sentencia mediante un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca. La defensa de Agüero argumentará que es necesario un nuevo juicio, cuestionando la participación de jueces que no formaron parte del proceso original, mientras que la defensa de Leiva podría utilizar el voto a favor de la absolución del juez Guillamondegui.

Desde la querella, se afirmó que mantendrán la condena, ya que consideran que los magistrados han concluido que ambos acusados son responsables penales como coautores del delito. Ibáñez también hizo hincapié en que buscan que la Corte resuelva cualquier impugnación de manera rápida, para no perjudicar a la víctima.

Un incidente reciente involucró a la víctima, quien fue imputada tras un episodio con uno de los condenados. Según Ibáñez, la joven declaró que el incidente se desencadenó tras un encuentro con Agüero, a pesar de la prohibición judicial de contacto, lo que llevó a una reacción que resultó en daños a la motocicleta del acusado. Este hecho subraya la necesidad de aplicar de manera efectiva las medidas de protección judiciales.