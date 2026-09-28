Diario Panorama sortea entradas para ver “La Cena de los Tontos” en Santiago del Estero

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández llegan a Santiago del Estero con la exitosa comedia. La función será el 4 de octubre en el Teatro 25 de Mayo y podés participar por entradas.

Hoy 18:01

“La Cena de los Tontos” llega a Santiago del Estero y Diario Panorama te da la posibilidad de disfrutar de una de las comedias más exitosas del momento.

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La obra, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, se presentará el próximo 4 de octubre en el Teatro 25 de Mayo, con una propuesta que promete una noche cargada de humor y risas.

Y para que puedas ser parte del espectáculo, Diario Panorama sortea entradas entre sus seguidores.

¿Cómo participar del sorteo?

Participar es muy sencillo. Solo tenés que cumplir con estos tres pasos:

Seguir la cuenta @diariopanoramasde en Instagram. Darle like a la publicación del sorteo. Comentar con quién irías a ver “La Cena de los Tontos”.

Cumpliendo con todos los requisitos ya estarás participando por la posibilidad de disfrutar del espectáculo en el Teatro 25 de Mayo.

Una comedia que llega con figuras de primer nivel

“La Cena de los Tontos” cuenta con las actuaciones de Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La comedia desembarcará en la provincia después de una exitosa trayectoria que reunió a más de 200.000 espectadores desde su estreno en 2025.

La cita será el 4 de octubre en uno de los principales escenarios culturales de Santiago del Estero. Y vos podés estar ahí: participá del sorteo de Diario Panorama y preparate para una noche a pura risa.