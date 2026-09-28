Cómo realizar la legalización de documentos en Argentina fácilmente

Legalizar un documento en Argentina es un proceso importante que asegura su validez en el extranjero. Desde 2016, este procedimiento se ha vuelto más accesible gracias a la digitalización de trámites.

Hoy 18:02

En Argentina, la legalización de documentos es un proceso fundamental para quienes necesitan que sus documentos sean reconocidos en el extranjero. Este procedimiento es requerido cuando se desea presentar un documento oficial en otro país, y su importancia radica en la garantía de que el documento tiene validez jurídica.

Desde 2016, el proceso de legalización de documentos ha experimentado cambios significativos, facilitando su realización a través de plataformas digitales. Esto ha permitido que los ciudadanos puedan gestionar la legalización sin necesidad de desplazarse a oficinas gubernamentales, lo cual representa un gran avance en la administración pública.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con el documento original que se desea legalizar, ya sea un título académico, un certificado de nacimiento o cualquier otro tipo de documento oficial. Una vez que se tiene el documento, el siguiente paso es verificar que esté debidamente firmado y sellado por la autoridad que lo emite.

Una vez verificado, el documento debe ser presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este punto, se debe abonar una tasa que varía según el tipo de documento. Es importante mencionar que, desde 2020, se ha implementado un sistema de pago en línea que simplifica esta etapa del proceso.

Después de abonar la tasa, el documento es revisado por un funcionario que certifica su autenticidad. Este proceso de verificación puede demorar algunos días, por lo que se recomienda iniciar la legalización con suficiente antelación. La agilización de trámites ha sido una de las prioridades del gobierno argentino en los últimos años.

Una vez que el documento ha sido legalizado, se le coloca una apostilla que garantiza su validez internacional. Esta apostilla es fundamental, ya que sin ella, el documento no será aceptado en el extranjero. Por lo tanto, es crucial asegurarse de que este paso se complete correctamente.

Es relevante destacar que, además de la legalización, cada país tiene sus propias normativas sobre el reconocimiento de documentos extranjeros. Por lo tanto, es aconsejable consultar con la embajada o consulado del país destino para conocer si se requieren pasos adicionales.