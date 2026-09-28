El Gobierno le bajó el tono a la caída de la confianza y habló de un comportamiento en “serrucho”

Desde Casa Rosada señalaron que el Índice de Confianza en el Gobierno presenta fluctuaciones frecuentes y descartaron cambios en las metodologías estadísticas. El indicador de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 5,9% en septiembre.

Hoy 18:04

Luego de conocerse que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó un 5,9% durante septiembre y alcanzó uno de los registros más bajos de la gestión de Javier Milei, desde Casa Rosada relativizaron el resultado y atribuyeron el movimiento a las fluctuaciones que suele presentar el indicador.

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La medición elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,94 puntos, igualando los niveles registrados en septiembre de 2025 y julio de 2026.

“Es un índice fluctuante. El mes pasado nos dio arriba de los 2 puntos y el mes anterior abajo”, sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial en declaraciones a Infobae.

En el Ejecutivo describen el comportamiento de las mediciones como una suerte de “serrucho”, con subas y bajas frecuentes que, según argumentan, dificultan realizar interpretaciones a partir de un único dato mensual.

Qué dicen desde el Gobierno sobre las mediciones

La discusión se produce luego de los recientes cuestionamientos de Milei sobre algunos indicadores económicos, especialmente los datos desestacionalizados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Desde el entorno presidencial buscaron aclarar que esos planteos no implican que el Gobierno considere incorrectas las mediciones oficiales ni que tenga previsto modificar su metodología.

Según la explicación brindada desde Casa Rosada, el planteo presidencial apunta a que los cambios que atraviesa la economía generan importantes variaciones entre un período y otro, lo que puede dificultar la interpretación de los indicadores en el corto plazo.

“No hay un error en la medición y eso no significa que vaya a haber alguna decisión de cambiar la medición o la metodología”, aseguraron fuentes oficiales.

Los últimos datos económicos

La nueva medición de confianza se conoció después de una serie de indicadores económicos difundidos durante los últimos días.

El INDEC informó que la actividad económica registró en julio una caída del 1,4% interanual y del 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados. A su vez, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026.

En paralelo, el mercado financiero mostró señales de tensión: el riesgo país cerró el 25 de septiembre en 609 puntos básicos, mientras que el S&P Merval retrocedió 1,57% y los bonos y acciones argentinas operaron mayormente en terreno negativo durante esa jornada.

En ese escenario, el Gobierno mantiene su respaldo al programa económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras busca explicar las fluctuaciones que muestran algunos de los principales indicadores.