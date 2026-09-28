Presentarán una antología que reúne 190 años de adivinanzas en quichua santiagueño

La obra reúne 544 adivinanzas recopiladas a partir de archivos históricos, documentos y registros de hablantes actuales. Será presentada este sábado en la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero.

Hoy 17:49

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, este sábado a las 20 horas se presentará el libro Imasimariasimas. Antología de adivinanzas quichuas, una obra que reúne 544 adivinanzas y recorre cerca de 190 años de producción en quichua santiagueño.

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La presentación se realizará en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo” del Fórum y contará con la participación de los autores Héctor Andreani, Romina Zanni, César Díaz Brandán y Aylén Díaz.

La publicación surge de un trabajo de exploración de archivos históricos, documentos, compilaciones y registros de hablantes actuales. Entre las fuentes consultadas se encuentra la Encuesta Nacional de Folklore de 1921, que permitió recuperar parte de la producción vinculada a esta tradición lingüística.

Un recorrido por la cultura quichuista

El trabajo fue realizado por integrantes del Grupo de Estudios en Lengua y Sociedad (GELyS), que desarrolla sus actividades en el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología (ILFyA) de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE.

La investigación se inscribe en el proyecto “Corpus multimodales en quichua”, correspondiente al período 2024-2026 y dirigido por Héctor Andreani.

La antología propone recorrer el universo cultural de las comunidades quichuistas a través de adivinanzas vinculadas con elementos tradicionales como el camino, el cencerro, la sombra y el hacha. Al mismo tiempo, incorpora temas contemporáneos como las contraseñas, el ambiente y la inteligencia artificial.

De esta manera, la obra busca mostrar la vitalidad y versatilidad del quichua santiagueño, poniendo en diálogo expresiones tradicionales con nuevas formas de representar la realidad.

Investigación, docencia y territorio

El equipo autoral también refleja la articulación entre investigación, docencia y formación universitaria que se desarrolla en la Facultad de Humanidades.

Andreani es docente e investigador, mientras que Zanni y Díaz son estudiantes de carreras vinculadas con la Educación Intercultural Bilingüe. Por su parte, Díaz Brandán es sociólogo graduado de la UNSE.

El libro fue editado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y será presentado en una mesa organizada conjuntamente con el ILFyA.

Durante la actividad acompañarán a los autores Josefina Navarro, docente-investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy; Juan Leguizamón, subsecretario de Cultura de la Provincia; y Ramiro Orellana, quichuista oriundo de Sabagasta, departamento Salavina, quien colaboró en la elaboración de la obra.

La presentación será una oportunidad para acercar al público una producción surgida del trabajo académico y territorial y centrada en el estudio, la documentación y la puesta en valor del quichua santiagueño como patrimonio lingüístico vivo.