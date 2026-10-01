“Es muy importante que nuestros niños sean partícipes”: la experiencia de una escuela santiagueña en la Feria del Libro

Diario Panorama recorrió el 5º Espacio Infanto Juvenil y Cómics del CCB junto a alumnos y docentes de la Escuela N° 1.242 “Sara Díaz de Raed”, quienes disfrutaron de las propuestas y destacaron el valor de acercar a los chicos a nuevas experiencias de aprendizaje.

Hoy 17:15

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Diario Panorama recorrió las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y conversó con alumnos y docentes que llegaron desde distintas instituciones educativas para disfrutar de las actividades.

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Entre ellos estuvieron los estudiantes de la Escuela N° 1.242 “Sara Díaz de Raed”, quienes participaron de una jornada que combinó entretenimiento, aprendizaje y nuevas experiencias.

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Uno de los alumnos fue Luis, quien contó que estaba disfrutando de su visita a la Feria y que lo que más le había gustado eran las propuestas relacionadas con objetos en 3D.

“Lo que más me gusta es comprar cosas 3D”, contó el niño. Entre sus adquisiciones mostró un pequeño cubo, que llevó como recuerdo de su recorrido.

Una experiencia que conecta la escuela con lo que ven en la Feria

La docente Guadalupe Cuello, profesora de Educación Física de la institución, destacó la importancia de que los alumnos puedan participar de este tipo de actividades.

“Es muy importante que nuestros niños sean partícipes de todo lo que es esto. Es una experiencia linda”, señaló en diálogo con Diario Panorama.

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La docente explicó que las propuestas de la Feria permiten que los chicos puedan encontrarse con elementos que muchas veces conocen desde la teoría y observarlos de una manera diferente.

“Esto nos permite a nosotros poder demostrarles con lo que hacemos en la escuela, en la teoría. Hoy lo ven en práctica, ven al dinosaurio, ven todas las esculturas que tenemos aquí”, explicó.

Para Cuello, además, la salida representa una oportunidad para que los estudiantes compartan una experiencia diferente junto a sus compañeros, docentes y profesores.

“Aunque ustedes no crean, es una experiencia hermosa para ellos. Venir en el colectivo, salir, acompañar. Y están con sus seños, con sus profes”, expresó.

Una escuela presente en las propuestas educativas

Prof. Guadalupe Cuello

La docente también destacó el acompañamiento de la institución para que los alumnos puedan participar de las actividades organizadas en el marco de la Feria.

“Siempre como institución tratamos de que ellos estén presentes en cada evento que organiza el Ministerio de Educación”, señaló.

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En ese sentido, remarcó el valor de que los chicos puedan salir de la escuela, conocer nuevos espacios y acceder a experiencias que complementan lo trabajado durante las clases.

“Como docentes, felices de acompañarlos a ellos”, resumió Cuello.

Mientras recorrían el CCB, los alumnos pudieron disfrutar de las distintas propuestas de la Feria y llevarse también pequeños recuerdos de una jornada que, para ellos, significó salir del aula y encontrarse con nuevas formas de aprender y conocer.