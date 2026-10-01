Los dos caminos que le quedan a River para entrar a la Libertadores

A falta de seis fechas para el cierre de la primera fase del Torneo Clausura, el Millonario se enfrenta a un escenario con casi nulo margen de error. En zona de Sudamericana, aún tiene posibilidades de meterse en el próximo certamen continental.

Hoy 17:54

Al año de River le quedan, confirmados, apenas seis partidos. De esa media docena de encuentros depende el balance final del año y, sobre todo, el escenario de que deberá afrontar en 2027. La clasificación a la Copa Libertadores aparece muy complicada, pero aún hay dos caminos posibles.

Afuera de la Copa Argentina tras aquella estrepitosa derrota ante Aldosivi en la reanudación pos-Mundial y de la Copa Sudamericana luego de la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe en el Monumental, las únicas dos vías que le quedan al equipo de Leonardo Ponzio son el Torneo Clausura y la tabla anual.

La consagración en el Clausura, el camino más complicado

Actualmente, River se encuentra octavo en la Zona B y hoy sería el último clasificado a los playoffs. Esto haría que tuviese que definir todos los cruces que juegue hasta una eventual final fuera del Monumental. Lejos de tener garantizada su clasificación a los octavos de final, el Millonario debe sumar para asegurarse seguir en la pelea.

Si termina entre los primeros ocho, el equipo de Leonardo Ponzio debería ser campeón del Torneo Clausura para ganarse una plaza en la próxima Copa Libertadores. Cabe recordar que con Eduardo Coudet llegó a la final ante Belgrano, pero la perdió agónicamente por 3-2 y dejó pasar la chance, no solo de ganar un título, sino de encarar la segunda mitad del año con la tranquilidad de un objetivo cumplido.

La tabla anual, un camino a la Libertadores que podría ofrecer algún atajo

Como en su zona, River también se encuentra en la octava posición de la tabla anual, posición que le daría una plaza en la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, está a solo cinco puntos de Boca (hoy tercero) con 18 en juego, aunque en el medio hay otros cuatro equipos a los que también debería superar: Argentinos, Rosario Central, Instituto y Gimnasia.

El asterisco aquí surge ante la posibilidad de que alguno de los equipos que están arriba suyo gane algún título. Por caso, Boca puede consagrarse en Copa Sudamericana, Copa Argentina y en el mismo Clausura, y si eso sucede, su cupo en la anual lo cede al que esté cuarto.

Más allá del Xeneize, lo cierto es todos los clubes que se encuentran encumbrados en la tabla de 2026 pueden ganar el torneo local. Si eso sucede, River tendría un rival menos que superar en la anual para ganarse un lugar en la próxima Libertadores.