Milei se reunió con Macron en París y avanzaron en temas de ajuste fiscal, inversiones e inteligencia artificial

El Presidente mantuvo un encuentro privado de unos 40 minutos con su par francés y luego participó de una reunión ampliada junto a funcionarios y empresarios, en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París.

Hoy 17:36

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con Emmanuel Macron en el Palacio Elíseo, en París, como parte de su agenda oficial en Francia y en el marco de la Argentina Week, una iniciativa orientada a atraer inversiones europeas al país.

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Milei llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte Macron. Tras el saludo protocolar y las fotografías oficiales, ambos mandatarios mantuvieron una reunión privada de aproximadamente 40 minutos.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, durante ese primer encuentro dialogaron sobre inteligencia artificial, el desarrollo de la Argentina Week en París y los anuncios de empresas francesas, especialmente aquellos vinculados con el sector energético.

Posteriormente se realizó una reunión ampliada con funcionarios, empresarios y otros integrantes de las delegaciones de ambos países. En ese tramo, uno de los principales temas fue la situación de las cuentas públicas argentinas y la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

Según trascendió, representantes franceses consultaron acerca de la forma en que Argentina sostiene su programa de ajuste y el equilibrio fiscal, una cuestión que también forma parte del debate económico en Francia.

Por parte de la delegación argentina participaron, entre otros, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Milei defendió su programa económico ante inversores

Antes de su encuentro con Macron, Milei participó de una actividad de la Argentina Week en la sede de la OCDE, donde expuso ante empresarios, inversores y banqueros.

Durante su intervención, defendió el rumbo económico de su administración y aseguró que el Gobierno busca convertir a la Argentina en “el país más pro mercado de Occidente” y avanzar hacia un escenario de mayor libertad económica.

También destacó el resultado fiscal de su gestión, la evolución de las reservas y las exportaciones, y volvió a presentar a la Argentina como una oportunidad para inversiones vinculadas con energía, minerales e inteligencia artificial.

La visita a Francia forma parte de una agenda internacional centrada en la captación de inversiones y el posicionamiento económico del país, con la Argentina Week como principal actividad de la gira presidencial en París.