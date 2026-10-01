Las condiciones que le puso Racing a Estudiantes para liberar a Marcos Rojo

El central sigue sin entrenar y está decidido a volver al Pincha. Milito, que al principio se mostró inflexible, ahora aceptaría negociar, pero solo si se cumplen ciertos requisitos económicos.

Hoy 17:39

Salvo un cambio drástico de opinión, Marcos Rojo no jugará más en Racing. Su contrato recién finaliza en diciembre, pero hace días que no pisa un entrenamiento del plantel profesional y empuja con todo su regreso a Estudiantes. Está en pie de guerra con la dirigencia de Diego Milito, que, tras el cortocircuito de días atrás, le dejó en claro que no piensa liberarlo en medio de un panorama futbolístico preocupante.

El máximo sueño del experimentado central es regresar al Pincha para jugar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo y empezar a remendar su relación con la hinchada, rota desde que se marchó a Boca. Ya le dio el visto bueno al presidente Juan Sebastián Verón, como así también a Agustín Alayes y Marcos Angeleri.

La última palabra, sin embargo, sigue siendo de la Academia, dueña de su pase hasta fin de año. Si bien Milito en un primer momento se había mostrado inflexible, en estas últimas horas, y a sabiendas que la situación de Rojo es irreversible, se mostró dispuesto a negociar. Eso sí, bajo sus condiciones.

Racing solo le abrirá la puerta de salida si Estudiantes lo resarce económicamente por los tres meses que le quedan de vínculo en Avellaneda, se hace cargo de la deuda salarial que mantiene con el zaguero y también paga un importante bonus por cada partido disputado en la Libertadores.

Mientras tanto, Rojo sigue plantado: no volverá a entrenarse con sus actuales compañeros hasta que el Príncipe le atienda el teléfono a su representante. Y en La Plata tomó fuerza una posible visita que sería considerada todo un guiño: que esta noche se acerque a Florencio Varela, por invitación de Gerónimo Rulli, para ver al León frente a Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Pincha necesita imperiosamente un caudillo para afrontar la serie con el Timao y tiene tiempo para incorporarlo hasta el 9 de octubre. Si la dirigencia presidida por la Brujita acepta los requisitos de Racing, el zurdo pegará la vuelta. Caso contrario, quedará libre en diciembre y tendrá dos caminos: llegar a costo cero al equipo que lo hizo debutar profesionalmente o terminar su carrera con 36 años y jugar en la Liga Amateur Platense de Fútbol con el Club Las Malvinas, donde dio sus primeros pasos.