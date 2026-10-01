Central Argentino y San Jorge abren la sexta fecha del Regional para los equipos santiagueños

El Albo de La Banda recibirá este viernes desde las 22 al conjunto de El Bobadal, en el partido que pondrá en marcha una nueva jornada del Torneo Regional Amateur para los representantes de Santiago del Estero.

Hoy 07:00

La sexta fecha del Torneo Regional Amateur comenzará este viernes para los equipos santiagueños con el duelo entre Central Argentino de La Banda y San Jorge de El Bobadal.

El encuentro se disputará desde las 22, y será el primero de los seis compromisos programados para los representantes de Santiago del Estero durante el fin de semana.

Para este partido, la terna arbitral estará integrada por Wilson Rodrigo Luna, Mariano Antonio Moreno y Fernando Gabriel Murúa, todos provenientes de Frías.

La jornada continuará el sábado con los cruces Talleres de Nueva Esperanza vs. 25 de Mayo de Termas de Río Hondo, desde las 17, y FIDA de El Bobadal vs. San Martín de Nueva Esperanza, a partir de las 16.30.

El domingo se completará la programación con Unión Lugones de Añatuya vs. La Ensenada de Quimilí, desde las 16; Campo Gallo vs. Villa Nueva de Monte Quemado, a las 17; y Atlético Frías vs. Sportivo Loreto, también desde las 17.

De esta manera, Central Argentino y San Jorge serán los encargados de abrir una nueva fecha del Regional Amateur, en un fin de semana que tendrá amplia presencia de equipos santiagueños.