Independiente va por un triunfo clave ante el líder Instituto de Córdoba

El Rojo buscará seguir prendido en puestos de clasificación cuando enfrente este viernes desde las 19.15 a la Gloria, que llega como puntero del grupo.

Hoy 07:22

Independiente recibirá este viernes 2 de octubre a Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido importante para la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

El encuentro se disputará desde las 19.15 en el Estadio Libertadores de América, con dos equipos que llegan en buena posición dentro del grupo y con objetivos concretos de cara al tramo final de la fase regular.

Cómo llega Independiente

El equipo dirigido por Jádson Viera ocupa actualmente la sexta posición de la Zona A, a cinco puntos del líder.

El Rojo viene de conseguir un triunfo importante por 2-1 ante Unión en Santa Fe, resultado que le permitió mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

Con ese envión, Independiente buscará hacerse fuerte como local y sumar tres puntos que le permitan acercarse aún más a la cima.

Cómo llega Instituto

Del otro lado estará Instituto, conducido por Diego Flores, que llega como puntero de la Zona A después de diez partidos disputados.

La Gloria suma 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas, números que lo mantienen en lo más alto del grupo.

El conjunto cordobés intentará sostener su liderazgo ante un rival directo en la pelea por la clasificación.

Hora, TV y árbitros

El partido se jugará este viernes 2 de octubre desde las 19.15 y será televisado por ESPN Premium.

El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, acompañado por Sebastián Rainieri y Pablo Gualtieri como asistentes. Salomé Di Iorio será la cuarta árbitra.

En el VAR estará José Carreras, mientras que Lucas Germanotta será el asistente VAR.

Con Instituto defendiendo la cima e Independiente buscando consolidarse entre los clasificados, el duelo en Avellaneda aparece como uno de los partidos atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.