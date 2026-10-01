Con el objetivo de subirse a la cima de su zona, Independiente Rivadavia se mide ante Gimnasia

La Lepra mendocina, que además lidera la tabla anual, enfrentará este viernes desde las 21.30 al Lobo, que también busca acercarse a los primeros puestos y a la zona de Copa Libertadores.

Hoy 07:05

Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este viernes 2 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido importante para la pelea en la Zona B.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, con dos equipos que llegan ubicados en los primeros puestos del grupo.

Cómo llega Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Alfredo Berti se encuentra en el tercer puesto de la Zona B con 17 puntos, apenas una unidad por debajo de Argentinos Juniors y Rosario Central, los líderes.

Además, la Lepra mendocina atraviesa un gran presente en la tabla anual, donde ocupa el primer lugar con 51 unidades y se mantiene en una posición privilegiada en la carrera por la clasificación a las copas internacionales.

Una victoria como local podría permitirle alcanzar o incluso superar a los punteros de su zona, dependiendo de los demás resultados de la fecha.

Cómo llega Gimnasia

Gimnasia de La Plata, dirigido por Ariel Pereyra, marcha en la cuarta posición de la Zona B y también tiene la posibilidad de meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares.

El Lobo acumula 15 goles a favor y 15 en contra en diez partidos, con un promedio de 1,5 tantos por encuentro.

El compromiso aparece además como una oportunidad importante para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores mediante la tabla anual.

Hora, TV y árbitros

El partido comenzará este viernes a las 21.30 y será televisado por TNT Sports.

El árbitro principal será Bryan Gustavo Ferreyra, acompañado por Damián Espinoza y Gisela Bosso como asistentes. Pablo Núñez será el cuarto árbitro.

En el VAR estará Lucas Ariel Novelli Sanz, mientras que Mariano Ascenzi será el asistente VAR.

Con Independiente Rivadavia peleando por la punta y Gimnasia buscando acercarse, el duelo en Mendoza será uno de los cruces destacados de la fecha 11 del Torneo Clausura.