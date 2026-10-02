Santiago del Estero implementará un nuevo modelo de inspección laboral: "Registrar un empleado implica previsibilidad"

La Dra. Laura Godoy, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Capital Humano, explicó en diálogo con Radio Panorama los alcances del nuevo esquema de fiscalización, que tendrá un enfoque preventivo.

Hoy 13:31

Santiago del Estero fue seleccionada, junto con Formosa y Neuquén, para iniciar la implementación de un nuevo modelo de inspección laboral impulsado por el Gobierno nacional, orientado a fortalecer la registración de trabajadores y modificar la lógica tradicional de fiscalización.

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En diálogo con Radio Panorama, la Dra. Laura Godoy, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Capital Humano, explicó que el nuevo esquema tendrá un fuerte componente preventivo y buscará acompañar tanto a empleadores como a trabajadores.

“Permite que el empleador y el empleado conozcan los beneficios que implica el trabajo registrado”, señaló Godoy.

Según explicó, los inspectores realizarán visitas de prevención antes de avanzar con eventuales sanciones. “El inspector va a acompañar a través de visitas de prevención, mostrar todas las herramientas al empleador antes de sancionarlo. Buscamos promover el empleo registrado y bajar la informalidad”, indicó.

La funcionaria también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos organismos vinculados al empleo. “Es importante fortalecer la articulación entre los organismos provinciales, las intendencias y las oficinas de empleo, especialmente para ampliar la difusión de los programas nacionales”, sostuvo.

Una implementación escalonada en toda la provincia

Godoy explicó que el nuevo modelo se implementará de manera escalonada en todo el territorio santiagueño, mientras los inspectores avanzan con las capacitaciones correspondientes.

“Es importante que crezcan ambas partes, que haya previsibilidad para la empresa y seguridad para el empleado”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la implementación representa una oportunidad para abordar los niveles de informalidad laboral existentes en la provincia. “Los inspectores están capacitándose y tenemos que aprovecharlo debido a que en la provincia tenemos una alta informalidad”, señaló.

Finalmente, Godoy destacó los beneficios de la registración laboral tanto en el presente como en el futuro de los trabajadores.

“Registrar un empleado implica mayor tranquilidad para las familias, previsibilidad para las empresas y una base para respaldar el sistema jubilatorio. Tenemos en cuenta no solo el presente del empleado sino también el futuro”, concluyó.