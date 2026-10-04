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Old Lions cayó ante Tigres y no pudo llegar a la final del Regional B

El conjunto santiagueño perdió 58-18 en Salta por las semifinales del Torneo Regional B del NOA y quedó eliminado.

04/10/2026

Old Lions no pudo dar el último paso hacia la definición del Torneo Regional B del NOA. El conjunto santiagueño cayó este sábado por 58-18 ante Tigres RC, en Salta, por una de las semifinales del certamen.

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El equipo dirigido por Pablo Bascary se encontró con un rival que se hizo fuerte como local y terminó imponiendo condiciones para conseguir una amplia victoria y quedarse con el pasaje a la final.

Los Viejos Leones habían llegado a esta instancia después de protagonizar un gran partido en los cuartos de final, donde eliminaron nada menos que a su clásico rival, Santiago Lawn Tennis, en un duelo que había alimentado la ilusión de avanzar hasta la definición.

Sin embargo, en territorio salteño Old Lions no pudo repetir aquella actuación y terminó despidiéndose del torneo en semifinales.

De esta manera, Tigres RC se quedó con el boleto a la final del Regional B del NOA, mientras que Old Lions cerró su participación entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

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