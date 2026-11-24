Orlando Ferreres, Jorge Colina y Claudio Loser compartieron sus diagnósticos en una columna de Libertad de Opinión. Mientras algunos coincidieron en que la economía atraviesa una recesión técnica, otros consideraron que el escenario responde principalmente a un estancamiento de la actividad urbana.

Hoy 22:47

La economía argentina volvió a quedar en el centro del debate tras conocerse los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostraron que la mejora registrada en septiembre no alcanzó para compensar las caídas de los meses anteriores. El escenario abrió nuevamente la discusión sobre una posible recesión técnica y las perspectivas de recuperación para los próximos meses.

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En ese contexto, tres economistas de trayectoria internacional y nacional compartieron sus diagnósticos en una columna del programa Libertad de Opinión. Orlando Ferreres, Jorge Colina y Claudio Loser analizaron el comportamiento de la actividad, las diferencias entre los sectores productivos y las herramientas que podría utilizar el Gobierno para reactivar la economía.

Orlando Ferreres, economista del estudio OJF y Asociados, consideró que los últimos indicadores confirman dos trimestres consecutivos de contracción y, por lo tanto, permiten hablar de una recesión técnica. Sin embargo, anticipó que la situación podría comenzar a mejorar hacia el cierre del año.

“Este número que salió hoy del EMAE, 1,1 positivo, no alcanzó a compensar las caídas que hubo en julio y la mejora de 0,4 en agosto, de tal manera que el tercer trimestre el Producto Bruto dio negativo, o sea que no compensó tampoco lo del segundo trimestre”, explicó.

El economista sostuvo que el escenario actual podría ser transitorio y estimó que noviembre y diciembre mostrarían mejores resultados. En cuanto a las proyecciones, calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) de 2026 registraría un crecimiento cercano al 0,8% respecto de 2025, mientras que para 2027 proyectó una expansión de alrededor del 3%.

Ferreres también destacó algunos cambios en la política económica que, a su entender, podrían favorecer la recuperación. Entre ellos mencionó una mayor flexibilidad en las condiciones para las pequeñas y medianas empresas y una eventual reducción de las tasas de interés para facilitar el financiamiento de la actividad productiva.

Jorge Colina, economista y presidente del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA), planteó una mirada diferente sobre la interpretación de los indicadores. Si bien reconoció que la economía atraviesa un período de estancamiento, consideró que resulta discutible definir el escenario como una recesión.

“En septiembre el EMAE subió un punto respecto del mes anterior, desestacionalizado; sin embargo, la tendencia ciclo sigue siendo de cero. De todas formas, en el segundo trimestre del año 2026 el PBI creció y posiblemente en el tercer trimestre también muestre una variación positiva respecto de igual período del año anterior”, señaló.

Para Colina, el principal problema se concentra en la economía urbana, donde el comercio y los servicios permanecen estancados, mientras que la industria y la construcción registran niveles inferiores a los de 2023.

En ese sentido, planteó que para impulsar una recuperación será necesario revisar algunos aspectos de la política monetaria y cambiaria. Entre las medidas que mencionó se encuentran una flexibilización de las restricciones monetarias para permitir una reducción de las tasas de interés y la salida del cepo cambiario, con el objetivo de conocer el verdadero nivel del tipo de cambio y evitar una mayor apreciación que perjudique a la economía urbana.

Además, el titular de IDESA consideró necesario avanzar con cambios estructurales en el sistema impositivo. Como ejemplo, propuso una reforma tributaria integral que unifique el IVA con Ingresos Brutos y las tasas municipales.

Por su parte, Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), coincidió en que las estadísticas reflejan una debilidad persistente de la actividad económica, aunque descartó que se trate de un escenario dramático. Desde Estados Unidos, sostuvo que Argentina atraviesa una recesión técnica y que existen señales que permiten esperar una recuperación gradual.

“Las estadísticas que salieron hoy, lamentablemente, muestran una continua debilidad en la actividad económica de la Argentina, aunque no es algo dramático. Yo diría que es lo que se llama una recesión técnica y hay indicaciones de una recuperación ya para los meses de octubre, noviembre”, expresó.

El exfuncionario del FMI hizo hincapié en las diferencias entre las actividades productivas. Señaló que los sectores generadores de empleo, como la industria y los servicios vinculados al comercio, muestran mayores dificultades, mientras que otras actividades, como la minería y la agricultura, presentan un comportamiento más favorable. También mencionó señales de crecimiento en la construcción.

Otro de los factores que incorporó a su análisis fue el contexto internacional, al que vinculó con el reciente incremento del riesgo país. Según explicó, la situación financiera externa tuvo incidencia sobre la economía argentina. A su vez, consideró que la depreciación del peso puede contribuir a mejorar la competitividad frente a Brasil, tanto para las exportaciones de bienes como de servicios.

Respecto de las herramientas que tiene a disposición la administración de Javier Milei, Loser señaló que el margen de acción es limitado por el compromiso oficial de mantener el equilibrio fiscal. No obstante, mencionó la posibilidad de impulsar obras de infraestructura para favorecer a la construcción y promover una reducción de las tasas de interés que permita mejorar las condiciones de acceso al crédito.

“El Gobierno tiene un rango de acción realmente pequeño y así uno tiene que esperar que la recuperación sea leve hacia fines de este año y que mejore algo durante el año electoral”, concluyó.

Distintas interpretaciones y un desafío común

Las intervenciones de los tres especialistas dejaron expuestas distintas interpretaciones sobre el momento económico que atraviesa el país. Mientras Ferreres y Loser reconocieron la existencia de una recesión técnica, Colina puso el foco en el estancamiento de la economía urbana y en las diferencias entre los resultados trimestrales e interanuales.

Sin embargo, los tres coincidieron en señalar las dificultades que atraviesan sectores importantes para la generación de empleo y actividad. Las tasas de interés, el financiamiento, la política cambiaria, la inversión en infraestructura y las condiciones tributarias aparecieron como algunos de los principales puntos a considerar para consolidar una recuperación económica.

El debate se produce en un momento en el que los datos oficiales muestran que la mejora mensual de septiembre no logró revertir la contracción acumulada durante los trimestres anteriores. El próximo informe del PBI, previsto para diciembre, permitirá conocer el resultado definitivo de la actividad económica durante el tercer trimestre de 2026.