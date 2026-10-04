Familiares de Damiana Ramos marchan por justicia en Alto Comedero

Familiares y vecinos de Damiana Ramos marcharon en Alto Comedero exigiendo justicia por su muerte tras un accidente vial, mientras la Justicia aún no ha detenido a la presunta responsable.

04/10/2026

A una semana del trágico fallecimiento de Damiana Ramos, de 72 años, sus seres queridos y la comunidad de Alto Comedero se unieron en una emotiva marcha para exigir justicia. La mujer fue atropellada por una motocicleta en un incidente vial ocurrido el sábado 26 por la noche, y hasta el momento, no hay detenidos en la investigación. La situación genera preocupación, ya que se sospecha de la motociclista involucrada, quien también resultó herida en el siniestro.

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La marcha comenzó minutos después de las 10 de la mañana en el domicilio de la familia Ramos, ubicado en la calle Las Pampitas del Sector B5. El recorrido fue simbólico, siguiendo el mismo trayecto que Damiana transitaba habitualmente en un colectivo de la Línea 48. Los manifestantes tomaron la avenida Carahuasi y continuaron por avenida Yuto, donde ocurrió el accidente que le costó la vida.

Al frente de la marcha se encontraba Emilio Velázquez, hijo de la víctima, quien portaba una foto de su madre y estuvo acompañado por sus hermanos. Durante la manifestación, Velázquez expresó su angustia: “Estamos para reclamar justicia. La persona que atropelló a mi madre sigue libre. Queremos que la Justicia actúe rápido”, declaró en una de las paradas de la concentración.

La marcha avanzó en dirección a la ruta nacional N°9, donde algunos vecinos señalaron el domicilio de la motociclista presunta culpable del accidente. En un acto de protesta, los asistentes se detuvieron en la vivienda, donde pegaron carteles con la imagen de Damiana y pintaron la fachada con palabras como “asesina” y “justicia”. Este acto refleja la desesperación y la necesidad de respuestas por parte de la comunidad.

Los participantes permanecieron en el lugar durante aproximadamente 20 minutos, en un ambiente pacífico, sin que se registraran incidentes. La manifestación es un claro indicativo de la unión y el dolor que siente la comunidad por la pérdida de Damiana, así como su firme exigencia de justicia. Los vecinos de Alto Comedero apoyaron el reclamo, mostrando su solidaridad hacia la familia afectada.

A medida que avanza la investigación, los familiares de Damiana Ramos continúan esperando que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos y llevar a cabo las responsabilidades pertinentes. La comunidad se mantiene alerta y unida en su lucha por la justicia, exigiendo que se tomen las medidas necesarias para evitar que sucesos similares ocurran en el futuro.