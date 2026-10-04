La Feria del Libro llega a su último día con Claudia Piñeiro como una de las grandes protagonistas

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero cierra este domingo una edición marcada por una amplia participación del público.

04/10/2026

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero llega este domingo a su última jornada, luego de cinco días de actividades en distintos espacios de la ciudad y con una programación que todavía guarda varias propuestas destacadas.

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Bajo el lema “Santiago lee con vos”, la feria transita sus últimas horas con charlas, presentaciones de libros, música en vivo y encuentros con autores, en una jornada de cierre que volverá a tener al Fórum Centro de Convenciones como uno de sus principales escenarios.

Claudia Piñeiro, uno de los grandes atractivos del cierre

Uno de los momentos más esperados del domingo será la presentación de “El canto invisible”, la nueva novela de Claudia Piñeiro.

La actividad está prevista para las 20.30, en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo”, donde la reconocida escritora dialogará con Carlos Aletto.

La obra propone una mirada sobre los secretos familiares, los mandatos y las tensiones ideológicas, con una historia en la que lo íntimo y lo político vuelven a cruzarse, uno de los ejes característicos de la narrativa de Piñeiro.

Más actividades para despedir la feria

La agenda también contempla, a las 19, la presentación de un nuevo número de la revista Crisis, bajo la propuesta “Crisis en el aire. Pensar la Argentina de hoy”, con Mario Antonio Santucho, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel”.

A las 20, en la explanada de calle Perú, habrá un show en vivo de tango, música y bailarines, como parte de las propuestas artísticas previstas para el cierre.

Más tarde, a las 21, Majo Riera presentará su libro “Fue un buen verano”, también en la Sala 3, en diálogo con Noelia Achával.

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro de Santiago del Estero se despide este domingo tras una edición que reunió literatura, pensamiento, educación, tecnología y espectáculos en una programación pensada para públicos de todas las edades.