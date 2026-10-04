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Espectacular atrapada: un hombre salvó a un niño que cayó de un tercer piso

Las imágenes muestran cómo el joven corre y se lanza para alcanzar al menor antes de que impacte contra el suelo.

04/10/2026

Un rescate milagroso fue capturado en cámara en Guiza, Egipto, donde un niño pequeño cayó desde el balcón del tercer piso.

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Reaccionando con reflejos rápidos como el relámpago, un valiente hombre que estaba abajo atrapó al pequeño que caía en pleno aire.

Este acto heroico salvó al niño de un impacto fatal, ganando elogios generalizados a nivel global

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