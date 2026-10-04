Termenses se preparan para un día lluvioso: detalles del clima para hoy Domingo 4 de octubre de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo experimentará lloviznas ligeras y temperaturas frescas. El pronóstico indica que la lluvia continuará en los próximos días.

04/10/2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con una llovizna ligera que acompaña a los termenses en este domingo. La temperatura actual es de 16.6 °C, con una sensación térmica de 15.2 °C, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

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La humedad relativa se encuentra en un 74%, lo que genera un ambiente algo pesado, ideal para disfrutar de actividades bajo techo. El viento sopla a 10.1 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región.

Para hoy, se espera que las lluvias irregulares continúen en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 15.8 °C de mínima y 19 °C de máxima. Los termenses deberán estar preparados para un clima cambiante.

El pronóstico para mañana, lunes 5 de octubre, indica que el cielo estará cubierto, con mínimas de 16.5 °C y máximas de 20 °C. La posibilidad de precipitaciones sigue latente, lo que sugiere que la lluvia podría ser una constante en los próximos días.

Finalmente, el martes 6 de octubre se espera un clima similar, con un cielo cubierto y temperaturas que variarán entre 18.3 °C y 25.3 °C. Los termenses deben estar atentos a los cambios en el clima y prepararse para las lluvias que podrían acompañarlos durante la semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.