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El choque nuestro de cada fin de semana: un auto se estrelló contra una columna de alumbrado en medio de la Belgrano

Ocurrió entre el Pasaje Boulogne Sur Mer y Chaco. Fue durante la mañana. El vehículo quedó con su frente destrozado. No hubo informe oficial sobre víctimas.

04/10/2026

Un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo un vehículo, un Peugeot 307, con su parte frontal destrozada al estrellarse contra una columna de alumbrado público.

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Por causas a establecer, el conductor del rodado habría perdido el control y se subió a la platabanda, tras lo cual se produjo el impacto.

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La imagen llegó a la redacción de Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias, gracias a la colaboración de un lector.

Hasta pasadas las 8 de la mañana no hubo información oficial policial sobre heridos u otro vehículos involucrados.

Debido a la hora en que ocurrió y el poco tráfico habitual para un domingo a la mañana en la Capital Santiagueña, no hubo que lamentar personas heridas o daños en otros rodados.

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