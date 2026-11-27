El accidente ocurrió este viernes por la mañana en la intersección de la Ruta Provincial 1 y calle Arribeños. Los dos jóvenes fueron asistidos por personal de salud y trasladados al CIS Banda.

Hoy 12:14

Dos motociclistas de 18 y 19 años resultaron heridos este viernes por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito con un Renault Duster que trabajaría para la aplicación de transporte Ridex Go. El siniestro ocurrió alrededor de las 9 en la intersección de la Ruta Provincial 1 y calle Arribeños, en la ciudad de La Banda.

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De acuerdo con el informe policial, los tres vehículos circulaban por la ruta en sentido sur a norte cuando el conductor de la Duster realizó una maniobra para girar hacia la izquierda e ingresar a calle Arribeños. En esas circunstancias, el automóvil fue impactado en su lateral izquierdo por dos motocicletas Yamaha Crypton, una de color azul y otra roja.

Como consecuencia del choque, los motociclistas cayeron sobre la calzada y sufrieron múltiples lesiones. Fueron identificados comoTomás Bester, de 18 años y Braian Romero, de 19.

Ambos recibieron asistencia de dos ambulancias y posteriormente fueron trasladados al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Cuando llegaron los efectivos policiales, los jóvenes se encontraban conscientes y podían responder las preguntas.

En tanto, en el automóvil viajaban Enzo Matías Ibáñez, de 24 años, quien conducía el vehículo, y Marcos José Ibáñez, de 19. Ambos tienen domicilio en la provincia de Catamarca.

Por disposición de la fiscal Ximena Jerez, se ordenaron exámenes médicos y controles de alcoholemia para todos los conductores involucrados. Además, intervino personal de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para documentar el siniestro.