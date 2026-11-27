La Copa Argentina tendrá su definición el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 11:51

La expectativa crece en Santiago del Estero por la gran final de la Copa Argentina 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Platense el próximo miércoles 2 de diciembre, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

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A pocos días del esperado encuentro, una de las principales incógnitas gira en torno a la venta de entradas, ya que la organización del certamen todavía no dio a conocer cómo será la comercialización de las localidades ni cuáles serán sus precios.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre los puntos de venta, las plataformas habilitadas o los valores de los tickets, tanto en el sitio web como en las redes sociales de la Copa Argentina.

Esta situación genera una creciente expectativa entre los simpatizantes de ambos equipos, especialmente entre los hinchas de Boca, que esperan poder asegurar su lugar en las tribunas del estadio santiagueño para acompañar al Xeneize en una nueva definición.

A la espera del anuncio oficial

Con la final cada vez más cerca, todas las miradas están puestas en la organización de la Copa Argentina, que deberá comunicar los detalles de la venta de entradas para que los aficionados puedan planificar su asistencia.

Se espera que en las próximas horas puedan conocerse novedades sobre la modalidad de comercialización, los precios y la distribución de localidades para ambas parcialidades, aunque por ahora no existe una fecha confirmada para el anuncio.

Mientras tanto, el Estadio Único Madre de Ciudades se prepara para recibir otro gran acontecimiento del fútbol argentino, con Boca y Platense como protagonistas de un partido que promete generar una importante convocatoria.

La final está programada para el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, y la expectativa aumenta a medida que se acerca el día del encuentro.

Los hinchas deberán aguardar la comunicación oficial de la Copa Argentina para conocer cuándo podrán comprar sus entradas y qué requisitos deberán cumplir para asistir a la gran final en Santiago del Estero.