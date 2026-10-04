Neblina y temperaturas agradables en Añatuya para hoy Domingo 4 de octubre de 2026

Hoy, los añatuyenses experimentan un clima cubierto con neblina y temperaturas templadas. Se espera un aumento gradual en el termómetro durante los próximos días.

04/10/2026

En el día de hoy, Añatuya se encuentra bajo una densa neblina que afecta la visibilidad en las horas de la mañana. La temperatura actual es de 14.4 °C, con una sensación térmica de 13.6 °C, condiciones que invitan a los añatuyenses a abrigarse al salir de casa.

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La humedad en la región es alta, alcanzando un 96%, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes padecen problemas respiratorios. Los vientos soplan desde el sureste a 9.7 km/h, lo que suaviza un poco el ambiente.

A medida que avanzamos en el día, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 26.1 °C bajo un cielo cubierto. Esta combinación de factores climáticos puede hacer que el clima sea ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

Para mañana, los pronósticos indican que la temperatura mínima será de 15.7 °C y la máxima podría llegar a 29.4 °C. El cielo continuará cubierto, pero se espera que las temperaturas sigan en ascenso, proporcionando un respiro a los añatuyenses.

El martes, la tendencia se mantiene con un mínimo de 15.3 °C y un máximo de 30.1 °C, lo que sugiere que las condiciones climáticas seguirán siendo similares. En resumen, estos días vendrán acompañados de un clima cubierto y temperaturas moderadas, ideales para disfrutar de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.