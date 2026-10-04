River pasará de 21 días sin jugar a una seguidilla de tres partidos en una semana

El Millonario tendrá un extenso período sin competencia y luego afrontará tres compromisos decisivos ante Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Belgrano.

04/10/2026

River atraviesa un particular escenario en este tramo de la temporada: después de 21 días sin partidos, el equipo de Leonardo Ponzio volverá a la competencia con una exigente seguidilla de tres encuentros en una semana.

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El parate se produjo por la fecha FIFA y la postergación del partido frente a Sarmiento. Una vez finalizado este período, el Millonario deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Belgrano, con muy poco margen de descanso entre cada compromiso.

La seguidilla será importante para River tanto en la pelea por la tabla anual, donde busca asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, como en el Torneo Clausura, en el que apunta a meterse en los octavos de final.

El extenso descanso, de todos modos, le permitió a Ponzio trabajar distintos aspectos del funcionamiento del equipo luego de la derrota ante Huracán y recuperar futbolistas que arrastraban inconvenientes físicos.

Además, River aprovechó las semanas sin competencia oficial para disputar amistosos ante Vélez y Atlético Escobar, con el objetivo de mantener el ritmo futbolístico.

La recuperación de los lesionados

Durante este período, Tobías Andrada, Thiago Almada y Aníbal Moreno continuaron trabajando en sus respectivas recuperaciones.

Andrada apunta a estar disponible para toda la seguidilla, mientras que Almada podría reaparecer en los últimos dos compromisos. En el caso de Moreno, se mantiene el optimismo respecto de su evolución.

En los cuatro partidos del ciclo Ponzio, el entrenador mantuvo prácticamente el mismo equipo, pero la seguidilla de encuentros entre semana podría obligarlo a modificar esa tendencia.

Jugadores como Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán podrían ganar protagonismo y la rotación aparece como una alternativa necesaria para administrar las cargas.

Tres partidos en siete días

River será local ante Estudiantes de Río Cuarto el sábado, mientras que luego visitará a Sarmiento en Junín el miércoles y cerrará la seguidilla frente a Belgrano en Córdoba el domingo.

El Millonario tendrá además el acompañamiento de sus hinchas durante toda la semana, ya que contará con su público en el Monumental y con presencia de visitantes tanto en Junín como en Córdoba.

Una vez superada esta exigente serie, River tendrá por delante dos clásicos consecutivos frente a Racing y Boca, antes de cerrar la fase regular del Clausura contra Aldosivi.

Así, el equipo de Ponzio pasará de un inusual período de tres semanas sin competencia a un calendario cargado de partidos que puede resultar determinante para definir sus objetivos de la temporada.