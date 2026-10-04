El Torneo Regional entra en su etapa decisiva: así se juega el domingo y qué equipos ya están clasificados

La fecha tuvo triunfos de Central Argentino, FIDA y 25 de Mayo, mientras que este domingo se disputarán tres partidos que terminarán de definir varios lugares en las próximas rondas del certamen.

04/10/2026

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 entra en una etapa decisiva y este domingo tendrá tres partidos correspondientes a la jornada que terminará de definir nuevos clasificados en la competencia.

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La actividad para los equipos santiagueños comenzó el viernes con una contundente victoria de Central Argentino, que goleó 6-1 a San Jorge de El Arenal en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de La Banda. El conjunto bandeño cerró así su participación en esta instancia con una actuación contundente y ya tiene asegurado su lugar en la Tercera Ronda.

El sábado, en tanto, se disputaron otros dos encuentros. FIDA derrotó 1-0 a San Martín de El Ojito, mientras que 25 de Mayo de Las Termas venció 4-1 a Talleres de Nueva Esperanza. Ambos equipos ya tienen asegurada su continuidad en el certamen: FIDA avanzará a la Segunda Ronda y 25 de Mayo a Tercera Ronda.

Tres partidos para definir nuevos clasificados

La programación continuará este domingo desde las 16, cuando Unión Lugones de Añatuya reciba a La Ensenada de Quimilí. El encuentro tendrá como árbitro principal a Luis Fernando Ortiz, acompañado por Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.

Desde las 17, Campo Gallo enfrentará a Villa Nueva de Monte Quemado. La terna arbitral estará integrada por Guillermo Alberto Infante, Juan José Pérez y Ángel David Ingratti, todos de Santiago del Estero.

A la misma hora, Atlético Frías recibirá a Sportivo Loreto. Gabriel A. Ordóñez será el árbitro, mientras que Antonio Martín Paz y Matías Ezequiel Parrado serán sus asistentes, todos provenientes de Termas de Río Hondo.

Los equipos que ya tienen su lugar asegurado

Hasta el momento, el cuadro de las próximas rondas ya tiene varios lugares definidos. En la Tercera Ronda, Central Argentino de La Banda, 25 de Mayo y Unión Lugones ya aseguraron su clasificación, al igual que Los Verdes de El Mojón, Unión Santiago, Defensores de la Boca de La Rioja, Juventud Unida de Mina Clavero, Alumni de Villa María, Camioneros de Córdoba y General Paz Juniors.

Todavía quedan lugares por confirmar en la Zona 1, la Zona 6 y en el lugar correspondiente al mejor segundo de las zonas de cuatro equipos.

En la Segunda Ronda ya están clasificados San Luis de la Puntilla de Belén, Sportivo Loreto y FIDA. También quedan por definir algunos lugares correspondientes a segundos de zona.

Además, Atlético Campo Gallo ya tiene asegurada su clasificación, aunque todavía puede determinarse si accederá directamente a la Segunda o a la Tercera Ronda. La misma situación se presenta para Juventud Unida de El Triángulo, que también tiene garantizada su continuidad.

Con varios equipos santiagueños ya instalados en las próximas etapas, los partidos de este domingo serán determinantes para terminar de ordenar el cuadro y conocer quiénes seguirán en carrera en el certamen más federal del fútbol argentino.