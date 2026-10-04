La Banda se prepara para un clima cubierto: temperaturas agradables hoy Domingo 4 de octubre de 2026

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutarán de un clima cubierto y temperaturas agradables. El pronóstico indica que las próximas jornadas seguirán con condiciones similares.

04/10/2026

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 18 °C, lo que brinda a los bandeños un ambiente templado y cómodo. La sensación térmica es de 17.3 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo nublado.

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La humedad en la ciudad es del 78%, lo que puede generar una sensación de calidez. Además, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 10.4 km/h, contribuyendo a la frescura del día.

Para hoy, Domingo 4 de octubre de 2026, se espera que las temperaturas oscilen entre una mínima de 18 °C y una máxima de 26.5 °C. Esta combinación de temperaturas suaves y cielo nublado es ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos.

Mañana, lunes 5 de octubre, el pronóstico indica que el clima continuará cubierto, con temperaturas mínimas de 18.1 °C y máximas que alcanzarán los 24 °C. Los bandeños deberán prepararse para otro día sin sol pleno.

El martes 6 de octubre, las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando una mínima de 19.3 °C y una máxima de 29.7 °C, aunque el cielo seguirá cubierto. Así que, a pesar de las nubes, se espera un leve aumento en el calor para mediados de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.