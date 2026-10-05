Energía en declive: lo que te quita vitalidad sin que te des cuenta

El 70% de las personas en Argentina reportan sentirse fatigadas en algún momento de su vida, lo que puede ser el resultado de hábitos que drenan su energía sin que lo noten. Identificar estos factores es clave para mejorar el bienestar diario.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios abarca diversas áreas de interés, pero un aspecto común que afecta a muchos es la pérdida de energía en el día a día. A menudo, no nos damos cuenta de que ciertas rutinas o hábitos pueden estar drenando nuestra vitalidad sin que lo notemos.

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Uno de los principales factores que contribuyen a esta fatiga constante es el uso excesivo de dispositivos electrónicos. En 2021, un estudio reveló que los argentinos pasan más de 10 horas diarias frente a pantallas. Este tiempo prolongado puede provocar estrés visual y cansancio mental, afectando nuestra energía general.

Además, la falta de actividad física es otro factor determinante. Según la Organización Mundial de la Salud, solo el 30% de la población argentina realiza suficiente ejercicio. La inactividad no solo debilita el cuerpo, sino que también puede llevar a un estado de letargo emocional que drena nuestra energía.

La alimentación también juega un papel crucial. Consumir alimentos procesados y azucarados puede provocar picos de energía seguidos de caídas bruscas. Incorporar más frutas, verduras y granos integrales puede ayudar a mantener niveles estables de energía a lo largo del día.

Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el estrés. La ansiedad y la presión diaria pueden consumir nuestra energía mental y emocional. Estrategias como la meditación y el mindfulness han demostrado ser efectivas para reducir el estrés y mejorar el bienestar general.

Por último, la calidad del sueño es fundamental. Dormir menos de 7 horas por noche de manera regular puede llevar a un estado crónico de fatiga. Implementar una rutina de sueño saludable es esencial para recuperar la energía perdida y enfrentar el día con vitalidad.

Estos son solo algunos de los factores que pueden drenar tu energía sin que te des cuenta. Conocer estos hábitos y realizar cambios en tu rutina puede ser un primer paso hacia una vida más energética y saludable.