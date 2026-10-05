El Madre de Ciudades fue postulado como sede del Mundial de Rugby 2035

El estadio santiagueño integra la lista de escenarios argentinos incluidos en la candidatura conjunta presentada por Argentina, Uruguay, Chile y Brasil ante World Rugby.

05/10/2026

El Estadio Único Madre de Ciudades podría volver a ser escenario de un acontecimiento deportivo de alcance internacional. El estadio de Santiago del Estero fue incluido entre las sedes propuestas por Argentina para albergar partidos del Mundial de Rugby 2035, en caso de que prospere la candidatura sudamericana.

La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las federaciones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica necesaria para avanzar formalmente con la postulación conjunta para organizar la máxima competencia del rugby internacional.

Dentro de la propuesta argentina aparece el Madre de Ciudades, que comparte la nómina con algunos de los principales escenarios deportivos del país: el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentinas, en Mendoza; y el Gigante de Arroyito, en Rosario.

De concretarse la candidatura, Santiago del Estero podría recibir por primera vez partidos de una Copa del Mundo de Rugby, sumando así otro evento internacional a la extensa agenda deportiva desarrollada en el estadio provincial.

A nivel regional, también fueron postulados el Maracaná, en Río de Janeiro; el Estadio Nacional, en Santiago de Chile; y el Estadio Centenario, en Montevideo.

Cuándo se conocerá la decisión

El proceso todavía tendrá varias etapas. World Rugby anunciará las sedes preferidas en mayo de 2027, mientras que la definición final está prevista para noviembre de 2027.

Antes de esa instancia se realizarán presentaciones complementarias y visitas técnicas a los estadios postulados, por lo que el Madre de Ciudades deberá atravesar las correspondientes evaluaciones del organismo internacional.

La propuesta sudamericana plantea que, en caso de ser seleccionada, los cuatro países recibirán partidos del Mundial, en lo que significaría la primera Copa del Mundo de Rugby disputada en esta región.

El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, señaló que la presentación “representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región” y destacó la posibilidad de mostrar al mundo la pasión por este deporte y la capacidad organizativa de los países involucrados.

Por su parte, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, destacó el trabajo conjunto entre las federaciones y consideró que organizar un Mundial en la región es “una deuda pendiente”.

La candidatura sudamericana deberá competir con otros países interesados. Entre las alternativas aparecen Japón y España, mientras que Sudáfrica e Italia también tienen previsto presentar sus respectivas postulaciones.

El Mundial de Rugby constituye uno de los eventos deportivos internacionales de mayor impacto. La edición de Francia 2023 recibió a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios y produjo un importante movimiento económico.

Para Santiago del Estero, la inclusión del Estadio Único Madre de Ciudades dentro de la candidatura abre la posibilidad de sumar otro capítulo internacional a uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia.