El reconocido saxofonista Ricardo Cavalli llega a Santiago del Estero con su cuarteto

La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 21, en el Parque del Encuentro, en el marco del 15º Festival Internacional de Jazz en Santiago del Estero.
Santiago del Estero se prepara para recibir este sábado una de las propuestas destacadas de la escena jazzística argentina. Ricardo Cavalli Cuarteto se presentará el 10 de octubre a las 21 horas en el Parque del Encuentro, como parte de la programación del 15º Festival Internacional de Jazz en Santiago del Estero.
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La formación está integrada por Ricardo Cavalli en saxo y composición, Gerónimo Carmona en contrabajo, Miguel Marengo en piano y Bruno Varela en batería.
Cavalli es saxofonista, compositor y docente argentino y está considerado uno de los referentes del jazz nacional, con una trayectoria que también alcanzó proyección en Latinoamérica y el ámbito internacional. A lo largo de su carrera editó cinco discos como solista.
Entre sus trabajos se encuentra Heart to Heart, grabado junto al reconocido saxofonista tenor George Garzone para el sello Rivo Records y presentado en Buenos Aires en 2012.
Su discografía también incluye La Entrega (2002), elegido como “Mejor álbum jazz del año”; Súndaram (2004), editado por EMI Odeón; Trinidad (2008); y For the guv nor suite, una obra dedicada al legendario Duke Ellington que fue distinguida como “CD del año” por el diario Clarín de Buenos Aires.
Una trayectoria reconocida dentro del jazz
El trabajo de Cavalli fue reconocido durante años por la prensa especializada. En 1999 fue elegido como músico revelación y, desde el año 2000, fue distinguido anualmente y durante una década como mejor saxofonista.
A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con destacados músicos internacionales y argentinos, entre ellos Fred Hersh, Kenny Werner, Ari Hoenig, Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli, George Garzone, Nasheet Waits, Horacio Fumero y Guillermo Klein.
La presentación en el Parque del Encuentro será una nueva oportunidad para disfrutar en Santiago del Estero de una propuesta de jazz encabezada por uno de los saxofonistas más reconocidos del país, dentro de una nueva edición del Festival Internacional de Jazz.