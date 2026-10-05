Banfield y Rosario Central repartieron puntos por el Clausura

El Taladro y el Canalla empataron 1 a 1 en el estadio Florencio Sola, por la undécima fecha del certamen.

05/10/2026

Banfield y Rosario Central igualaron 1-1 en un partido intenso disputado en el Sur, con dominio del conjunto local durante buena parte del desarrollo y una reacción del Canalla que le permitió llevarse un punto.

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El equipo dirigido por Pedro Troglio fue protagonista desde el inicio. Presionó alto, sostuvo un ritmo elevado y consiguió incomodar permanentemente a Central, que por momentos tuvo serias dificultades para salir del fondo y construir juego.

Uno de los puntos más altos del Taladro fue David Zalazar, desequilibrante por las bandas y peligroso incluso desde la pelota parada. También tuvieron una participación importante Rocky Balboa, Adoryán y Lisandro Piñero, que aportaron intensidad y profundidad.

La superioridad local finalmente encontró premio sobre el cierre del primer tiempo. Tras una mala salida de Rosario Central, Adoryán aprovechó la oportunidad y sacó un potente remate que se metió en uno de los ángulos para establecer el 1-0.

En el complemento, Banfield bajó el ritmo respecto de la primera parte, aunque se mantuvo ordenado y buscó lastimar de contra. El local volvió a generar situaciones claras, pero entre Ledesma y el travesaño evitaron una diferencia mayor.

Rosario Central aprovechó esa falta de eficacia. Con el correr de los minutos, Ángel Di María comenzó a tener mayor incidencia y el equipo visitante logró acercarse con más peligro al arco de Ruso Rodríguez.

Luego de varias intervenciones del arquero local, apareció Cantizano, quien sacó un buen derechazo para marcar el 1-1.

En el cierre, Badaloni tuvo una de las últimas oportunidades con un cabezazo que pasó muy cerca del palo.

El empate dejó un sabor amargo para Banfield, que hizo méritos para quedarse con los tres puntos. Rosario Central, en cambio, rescató una unidad y continúa en la pelea: quedó a dos puntos de Argentinos en la Zona B y a cinco de la cima de la tabla anual.