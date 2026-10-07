Santiago del Estero, entre las provincias alcanzadas por la nueva etapa de concesiones viales

La Etapa III de la Red Federal de Concesiones incluye tramos de las rutas nacionales 9 y 34, dos corredores estratégicos que atraviesan Santiago del Estero. Las obras estarán a cargo del sector privado.

Hoy 07:59

El Gobierno nacional confirmó la puesta en marcha de nuevas obras sobre rutas nacionales concesionadas, dentro del proceso de privatización de Corredores Viales. Entre las provincias alcanzadas se encuentra Santiago del Estero, con intervenciones previstas sobre corredores que resultan clave para la circulación y la producción.

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La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), que comprende más de 3.900 kilómetros y cuya ejecución quedará en manos del sector privado.

En el caso santiagueño, la provincia aparece incluida en dos de los tramos definidos por el Gobierno: el Centro-Norte, que contempla 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34, y el Noroeste, con 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

De esta manera, las rutas nacionales 9 y 34, dos de los principales corredores que atraviesan Santiago del Estero, quedarán comprendidas dentro del nuevo esquema de concesiones.

Qué impacto puede tener para Santiago del Estero

La incorporación de estos corredores representa un punto relevante para la provincia debido al papel que cumplen ambas rutas en la conectividad regional, el transporte de cargas y el movimiento de la producción.

La Ruta Nacional 34 constituye uno de los principales ejes para el traslado de mercadería y la vinculación de Santiago del Estero con otras provincias del norte y centro del país.

En tanto, la Ruta Nacional 9 es otro corredor estratégico para la comunicación interprovincial y el tránsito de pasajeros y cargas, al conectar a Santiago del Estero con distintos puntos del NOA y el centro argentino.

Las futuras intervenciones apuntarán a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación, con potencial impacto sobre los tiempos logísticos y la conectividad de las zonas productivas.

Más de 9.000 kilómetros bajo el nuevo esquema

Sumadas las tres etapas de la Red Federal de Concesiones, el programa contempla más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, muchas de ellas vinculadas directamente con ciudades, puertos, zonas productivas y pasos fronterizos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la finalización del proceso de firma y traspaso correspondiente a la Etapa III y señaló que las empresas privadas comenzarán con las tareas de infraestructura.

“Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece”, expresó el funcionario.

Además de Santiago del Estero, esta etapa alcanza corredores ubicados en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.