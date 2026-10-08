El mecánico bandeño detenido enviaba material de abuso sexual infantil a otras provincias y al exterior

A través de sus redes sociales y por teléfono "intercambiaba" videos con contenido sexual de menores. El análisis de su celular será clave. Hoy podría ser indagado por la Dra. Cecilia Gómez Castañeda.

Hoy 06:49

La investigación judicial contra un mecánico y reparador de teléfonos de La Banda, detenido e imputado por delitos vinculados al abuso sexual y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, sumó nuevas derivaciones a partir del análisis preliminar de la evidencia informática secuestrada durante el procedimiento realizado en su domicilio.

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De acuerdo con fuentes judiciales y policiales consultadas, los primeros análisis de los dispositivos y perfiles vinculados al acusado habrían permitido detectar intercambios de archivos con cuentas radicadas en otras provincias y en el exterior.

Los investigadores realizaron un rastreo sobre perfiles de redes sociales y números telefónicos asociados al imputado. Ese trabajo habría permitido identificar interacciones con usuarios de distintos puntos del país y de otros países, por lo que ahora se procura establecer el alcance de esos contactos y determinar el origen y destino del material encontrado.

La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar y será profundizada mediante el análisis forense de los dispositivos secuestrados. Durante la jornada está previsto que los peritos realicen la apertura y extracción de información de los teléfonos celulares y otros soportes digitales incautados durante el allanamiento efectuado en un inmueble del barrio 25 de Mayo.

Uno de los objetivos de las pericias será establecer si existió algún tipo de intercambio económico vinculado con el material y determinar si el acusado actuaba de manera individual o mantenía vínculos con otras personas involucradas en la circulación de este tipo de archivos.

En relación con las filmaciones atribuidas inicialmente al imputado, los informes técnicos preliminares habrían identificado material de producción casera generado dentro del domicilio, además de otros archivos que presentan características similares pero que habrían sido registrados en otros lugares.

El análisis de los metadatos, según las fuentes consultadas, también habría permitido establecer diferencias en el origen de los archivos almacenados. Algunas grabaciones no habrían sido producidas por el acusado, sino obtenidas de terceros, un aspecto que será profundizado mediante las pericias informáticas.

La Fiscalía continúa procesando la evidencia digital reunida por los investigadores de la División Trata de Personas, con el objetivo de determinar el alcance de las conductas investigadas y establecer con precisión el origen, almacenamiento y eventual distribución de los archivos.

Según se informó, por disposición del Ministerio Público Fiscal, el imputado será trasladado este jueves ante las autoridades judiciales. En la audiencia correspondiente deberá responder formalmente por las acusaciones que pesan en su contra, vinculadas con la producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

La causa permanece bajo reserva mientras avanzan los peritajes tecnológicos sobre los teléfonos y demás soportes secuestrados. Los resultados serán determinantes para establecer el alcance de la investigación y la eventual participación de terceros.

La investigación se inició a partir de una alerta emitida en 2024

En diálogo con este medio, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, confirmó que, tal como había informado EL LIBERAL, la investigación se inició a partir de un reporte de la red 24-7 recibido en 2024.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que las primeras alertas estaban relacionadas con conductas compatibles con la producción de material de abuso sexual infantil dentro del ámbito familiar. A partir de ese reporte, la investigación incorporó posteriormente nuevos elementos durante el presente año.

La fiscal también explicó las circunstancias en las que se concretó el procedimiento. Según detalló, cuando se libró la primera orden de allanamiento, la División Trata de Personas informó que el sospechoso se encontraba de viaje en Buenos Aires. Ante esa situación, y con el objetivo de evitar que tomara conocimiento de la medida, además de resguardar a sus hijos que se encontraban solos en el domicilio, se decidió postergar el operativo.

Luego de confirmar mediante tareas de seguimiento telefónico su regreso a la provincia, la Fiscalía solicitó una nueva orden judicial y concretó la detención del acusado.

Respecto de la producción de material en el domicilio, la fiscal confirmó que esa es una de las hipótesis que forma parte de la investigación, aunque remarcó la necesidad de aguardar los resultados definitivos de las pericias.

“Es la información que tenemos, por eso tampoco quiero dar mayor información sin tener certeza de lo que está en los elementos secuestrados”, señaló Gómez Castañeda, en referencia al contenido que deberá ser analizado por los especialistas.