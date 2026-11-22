Tras la victoria ante Lanús y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador expresó su deseo de continuar en el cargo durante 2027 y cuestionó los rumores sobre posibles reemplazantes.

Hoy 22:47

Luego del triunfo de River Plate por 3 a 1 ante Lanús en el Monumental, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa y manifestó por primera vez desde que asumió como entrenador su intención de continuar al frente del plantel profesional durante 2027.

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El técnico, que consiguió su octava victoria desde que tomó las riendas del Millonario, defendió el trabajo realizado y fue contundente respecto de su futuro: “Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo”.

Ponzio también cuestionó las versiones sobre la llegada de otros entrenadores y consideró que estos rumores pueden perjudicar tanto a la institución como a los futbolistas. Además, reclamó respeto por quienes actualmente desempeñan sus funciones en el club.

El análisis del triunfo ante Lanús

En cuanto al rendimiento del equipo, el entrenador valoró la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura y ratificó su intención de mantener una propuesta futbolística basada en la posesión, la movilidad y la salida desde el fondo, pese a los errores defensivos.

También destacó la actuación de Thiago Almada, autor de dos goles y protagonista de la jugada que derivó en el tanto de Tobías Andrada.

“Es uno de los mejores jugadores de Argentina”, aseguró Ponzio, quien además resaltó el trabajo realizado durante la semana en las ejecuciones de pelota parada.

Por último, el entrenador respaldó a Lucas Martínez Quarta, defendió al futbolista ante las críticas de los hinchas y explicó que Lautaro Rivero se ganó la titularidad por su desempeño frente a Aldosivi.

River mantiene intactas sus aspiraciones de cerrar la temporada con un título que, además, le permita conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.