Un accidente ferroviario en San Miguel de Tucumán dejó como resultado un herido leve tras el choque entre una locomotora y un automóvil en un paso a nivel sin barreras.

Hoy 01:12

Un accidente ferroviario ocurrió el sábado 21 de noviembre en la zona sur de San Miguel de Tucumán, donde una locomotora embistió a un automóvil Volkswagen Polo en un peligroso paso a nivel sin barreras. Este siniestro vial, de características espectaculares, generó preocupación entre los testigos que alertaron a las autoridades sobre la colisión. A pesar de la magnitud del impacto, el conductor del vehículo particular sufrió golpes que, en principio, no revestirían gravedad.

El choque se produjo alrededor de las 17.40 en la intersección de calle Bernabé Aráoz y pasaje 33 Orientales. Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades locales. Según el reporte policial, la formación ferroviaria y el automóvil coincidieron en el cruce de vías en ese sector de la capital tucumana, lo que generó la colisión.

El Sistema de Emergencias 911 recibió un llamado telefónico de testigos que advirtieron sobre el accidente, señalando la posible presencia de personas atrapadas o heridas. Ante la gravedad del aviso inicial, se dispuso de manera inmediata el desplazamiento de una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 para brindar asistencia sanitaria en el lugar del siniestro.

Fuentes policiales identificaron al automovilista involucrado, quien conducía el Volkswagen Polo al momento del choque. Según las primeras evaluaciones médicas realizadas en la escena del accidente, el hombre presentó diversos politraumatismos y golpes a causa del impacto, aunque se encontraba fuera de peligro, lo que genera un alivio a sus familiares y amigos.

Efectivos policiales trabajaron en el sector para ordenar el tránsito y realizar las pericias de rigor que permitirán establecer la mecánica exacta del accidente. La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la intervención de las autoridades pertinentes destacan la importancia de la coordinación en situaciones de emergencia.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad en los pasos a nivel sin barreras, donde la falta de señales adecuadas y la imprudencia pueden llevar a situaciones peligrosas como la ocurrida. Las autoridades locales deberán evaluar las medidas que se pueden implementar para prevenir futuros accidentes en la región, garantizando así la seguridad de los ciudadanos.