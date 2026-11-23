Un accidente de motocicletas en Salta resultó en dos jóvenes heridos, lo que subraya la importancia de la seguridad vial en la región.

Hoy 01:14

El pasado jueves 12 de noviembre, un grave accidente de motocicletas tuvo lugar en la intersección de avenida Bicentenario y Paseo Güemes, en la ciudad de Salta, donde dos jóvenes resultaron heridos a causa de una colisión entre los vehículos involucrados. Este evento ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas y fue captado por las cámaras del Centro de Videovigilancia local, lo que permite un análisis más detallado de lo sucedido.

Las imágenes registradas muestran que uno de los motociclistas circulaba por Paseo Güemes cuando impactó contra otro que transitaba por avenida Bicentenario. La magnitud del impacto resultó en lesiones significativas para ambos conductores, uno de 32 años y el otro de 19. Tras el siniestro, se activaron los protocolos de emergencia, movilizando efectivos de la policía y unidades sanitarias para ofrecer asistencia médica inmediata.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Bernardo, donde se les brindó atención médica. Uno de los jóvenes presentó traumatismos en ambas rodillas, mientras que el otro sufrió politraumatismos y un traumatismo encefalocraneano, lo que resalta la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Un aspecto relevante del incidente fue la realización de un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo, indicando que el consumo de alcohol no fue un factor en este trágico evento. Esto es crucial para descartar posibles causas que suelen estar relacionadas con accidentes de tráfico.

Las autoridades viales, incluyendo el equipo de Criminalística y Tránsito Municipal, se hicieron presentes para llevar a cabo las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas que llevaron a la colisión. La intervención de la Fiscalía Penal 4 también fue solicitada para investigar más a fondo el caso y asegurar que se tomen las medidas adecuadas en respuesta a este accidente.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de un mayor enfoque en la seguridad vial en la región, dado el aumento de accidentes de tráfico en las últimas semanas. Las autoridades locales están instando a los motociclistas a extremar las precauciones al conducir y a respetar las normas de tránsito para evitar futuras tragedias.

En conclusión, es fundamental que se continúen implementando campañas de concientización sobre seguridad vial y que se refuercen las medidas de control en las vías públicas, para así reducir la incidencia de accidentes y proteger a todos los usuarios de la carretera.