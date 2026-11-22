La última fecha del campeonato provincial contó con 49 pilotos y un importante marco de público durante las dos jornadas de competencia. Rodrigo García y Óscar Zanello se quedaron con la clasificación general.

Hoy 23:00

El Campeonato Santiagueño de Rally cerró su temporada 2026 este fin de semana en Termas de Río Hondo, donde se disputó la última fecha del calendario y se definieron los títulos de las distintas categorías.

Con un importante acompañamiento del público, la competencia contó con 49 pilotos y reunió a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba y Buenos Aires, entre otras provincias.

La actividad comenzó el sábado con una súper especial de dos kilómetros frente al Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Posteriormente, los binomios recorrieron el tramo Cantera-Amicha, de 26 kilómetros, antes de regresar a la súper especial. La jornada culminó con la tradicional rampa simbólica en la plaza de la ciudad termal.

El domingo se desarrolló la segunda etapa, con casi 65 kilómetros de competencia por los tramos Cantera-Amicha y Amicha-Cantera. Tras finalizar la carrera, se realizó la entrega de premios.

Los ganadores de la última fecha

En la categoría Maxi Rally, los santiagueños Rodrigo García y Óscar Zanello se quedaron con la victoria y también dominaron la clasificación general.

En la clase A1, el friense Gabriel Quiroga Yorbandi se adjudicó el triunfo y la general de tracción simple. David Faisal y Agustín Ceruti finalizaron segundos, mientras que Mauro Scaglioni y Hernán Loiseau completaron el podio.

En la categoría N1, la victoria fue para Juan María Posse y Maximiliano Karamatich, escoltados por Leandro Campos y Agustín Catalfamo. El tercer puesto quedó en manos de los quimilenses Ariel Pérez y Eugenia Fantoni.

Por su parte, en la RC5, los tucumanos Matías Morán y Pablo González se quedaron con el primer lugar, seguidos por Maximiliano y Carlos López, mientras que Gustavo y Daniel López finalizaron terceros.

En la N8, Bruno Olivero y Noelia DeGiovanni, representantes de Ojo de Agua, consiguieron la victoria y se consagraron campeones de la temporada. Luciano y Rafael Sar fueron segundos, mientras que Óscar Uriarte y Juan Fernández completaron el podio.

En la N7, el triunfo correspondió a Jeremías Navarro y Leonel Herrera, quienes ya se habían asegurado el campeonato. En tanto, Hernán Clark y Ramón Diosquez se impusieron en la A5.

Los campeones de la temporada 2026

Además de las consagraciones de Olivero y DeGiovanni en la N8 y de Navarro y Herrera en la N7, Juan Coronel Beccaria y Luis Martín Catalfamo conquistaron el campeonato de la RC5 al mando de un Ford Fiesta Kinetic.

En la categoría Maxi Rally, Rodrigo García y Óscar Zanello coronaron su gran temporada con el título y la victoria en la última fecha.

De esta manera, el Rally Santiagueño bajó el telón de su calendario 2026 con dos jornadas de intensa actividad, una importante convocatoria de pilotos y un amplio acompañamiento de los aficionados al automovilismo en Termas de Río Hondo.