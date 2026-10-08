Sarmiento tiene todo confirmado para enfrentar a Sportivo Belgrano por la Reválida

El Profe visitará al conjunto de San Francisco este domingo desde las 17.30, en el encuentro de ida de la primera etapa de la Reválida. Jorge David Etem será el encargado de impartir justicia.

Hoy 15:00

Sarmiento de La Banda ya conoce la terna arbitral y todos los detalles de su próximo compromiso frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, correspondiente al partido de ida de la primera etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 17.30, con el conjunto bandeño en condición de visitante, en el inicio de una serie decisiva para sus aspiraciones de continuar en competencia.

La terna arbitral estará encabezada por Jorge David Etem, de Mendoza, quien será acompañado por Iván Adriel Araya Quintero, también de Mendoza, como primer asistente, y Cristian Thomas Pasquettin, de Junín, como segundo asistente. En tanto, Santiago Schmoll, de Junín, se desempeñará como cuarto árbitro.

De esta manera, Sarmiento se prepara para afrontar el primer capítulo de la serie ante Sportivo Belgrano, con el objetivo de conseguir un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta.

El encuentro se jugará en el estadio Juan Pablo Francia, mientras que la revancha está prevista para el domingo 18 de octubre en La Banda.