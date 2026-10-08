Independiente BBC presentó su nueva camiseta y el plantel para la Liga Argentina de Básquet

El conjunto de calle Salta dio a conocer la indumentaria que utilizará en la próxima temporada y presentó oficialmente a sus jugadores. La jornada también contó con la participación de las divisiones formativas y la presentación de su nueva mascota.

08/10/2026

Independiente BBC realizó la presentación oficial de su nueva indumentaria y del plantel profesional que afrontará una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría del básquet nacional.

El evento reunió a dirigentes, jugadores, integrantes de las categorías formativas y público en general, en una jornada especial para la familia del conjunto de calle Salta.

Durante la presentación se dieron a conocer las nuevas camisetas que utilizarán los equipos del club, manteniendo los tradicionales colores azul, blanco y rojo que identifican a Independiente.

Además, se realizó la presentación oficial del plantel profesional que representará a la institución en la próxima edición de la Liga Argentina, una competencia en la que buscará ser protagonista.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de "Chapi", la nueva mascota oficial del club, que acompañará al equipo durante la temporada.

La actividad también contó con la participación de los niños y niñas de las escuelitas de minibásquet, quienes fueron parte de la celebración y aportaron un marco especial al encuentro.

Su presencia reflejó la importancia que Independiente otorga al desarrollo de sus divisiones formativas y al sentido de pertenencia que caracteriza a la institución.

De esta manera, Independiente BBC comienza a palpitar una nueva temporada de la Liga Argentina, con indumentaria renovada, un plantel presentado oficialmente y el acompañamiento de toda su comunidad.