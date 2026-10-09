Al estilo Maduro: Delcy Rodríguez adelanta la Navidad para activar “la felicidad de los venezolanos”

La presidenta encargada anunció que la Navidad en Venezuela comenzará el 1 de noviembre. Dijo que adelantar la celebración tiene un impacto positivo en la economía.

Hoy 08:20

Al estilo de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el adelanto de la Navidad para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo el depuesto mandatario, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", indicó la mandataria en la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), transmitido por VTV.

Maduro decretó el adelanto de la Navidad prácticamente todos los años desde 2017 -asumió el poder en 2013-, coincidiendo con momentos de crisis en el país petrolero.

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

El anuncio de Rodríguez se produce en medio de las protestas por la falta de luz y el racionamiento eléctrico en varios barrios del país.

A comienzos de la semana hubo protestas espontáneas por la noche en varios estados. Manifestantes quemaron troncos y neumáticos viejos y cortaron el paso en la autopista que conecta el oeste del país con Caracas. En Táchira, bloquearon una carretera tras cuatro días sin electricidad.

En Caracas no hay racionamientos, pero sufre constantes fluctuaciones de voltaje. Crece el temor de otro apagón nacional como sucedió en 2019.

Delcy Rodríguez criticó la violencia como respuesta a los apagones.

La situación de Maduro y Cilia Flores

Este jueves, el fiscal federal Jamie McDonald acusó al líder venezolano y a su esposa de encabezar un sistema de represión patrocinado por el Estado responsable de golpizas, asfixia y tratamiento con descargas eléctricas a decenas de víctimas, incluidos varios estadounidenses.

Según la denuncia de la fiscalía estadounidense, Maduro sugirió métodos de tortura, solicitó y recibió actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”. En ocasiones, incluso se reía después de enterarse del maltrato de los presos. Flores, en tanto, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas.

Además, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de Flores para que le concedan la libertad bajo fianza para poder someterse a un tratamiento médico. Sus abogados dijeron que la ex primera dama, de 69 años, ha perdido 11 kilogramos (25 libras) mientras está encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, que podría haber sufrido un infarto menor en julio y que le han dicho que podría necesitar una cirugía cardíaca.

Pero tanto el juez como los fiscales argumentaron que existía un riesgo de fuga dándole la razón al argumento de los fiscales de que existe riesgo de fuga. Hellerstein señaló, entre otras cosas, que ella se niega a someterse a un cateterismo en la cárcel para determinar la causa de sus problemas cardíacos y los pasos apropiados para el tratamiento.

Los cargos de tortura aumentan la presión sobre el derrocado mandatario y su esposa quienes fueron sacados de su casa en Caracas por el ejército estadounidense en enero y traídos a Nueva York.

La pareja se declaró inocente en la causa penal por narcotráfico iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores, por acusaciones de conspirar para inundar a Estados Unidos con cocaína. Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como presidente y primera dama de un país extranjero.