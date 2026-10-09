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Era de Atlético, pero Gimnasia se lo empató con el último suspiro

El elenco tucumano ganaba en La Plata con un gol sobre el cierre, pero el Lobo llegó al 1-1 con un penal en último minuto de descuento.

09/10/2026

Gimnasia y Atlético Tucumán igualaron 1-1 este viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo de La Plata.

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El conjunto local controló las acciones durante buena parte del partido, aunque fue Atlético Tucumán el que logró ponerse en ventaja cuando faltaban apenas siete minutos para alcanzar los 90.

Lautaro Godoy apareció con un verdadero golazo para poner el 1-0 y dejar al Decano a las puertas de quedarse con los tres puntos como visitante.

Sin embargo, Gimnasia no bajó los brazos y tuvo su premio en el cierre. En el quinto minuto de adición, a instancias del VAR, el árbitro sancionó un penal a favor del Lobo.

Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 1-1 definitivo y confirmar el reparto de puntos en La Plata.

De esta manera, Atlético Tucumán dejó escapar sobre el final una victoria que parecía tener encaminada, mientras que Gimnasia rescató un punto en una definición cargada de dramatismo.

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