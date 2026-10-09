Chofer de Uber se presenta ante la policía tras denuncia en Tucumán

Un chofer de Uber se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera de Tucumán tras ser denunciado por un intento de secuestro, un caso que ha cobrado notoriedad en las redes sociales.

Hoy 17:11

El pasado miércoles, un chofer de Uber se entregó a la Policía de Tucumán tras la viralización de un caso de intento de secuestro que involucró a la hija de un funcionario provincial. La rápida difusión del hecho en redes sociales llevó al conductor a presentarse de manera espontánea en la Comisaría Tercera, donde explicó que había tomado conocimiento del escrache digital y de la denuncia penal presentada por la familia de la víctima.

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El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó la entrega del conductor y detalló que la Fiscalía de Delitos Complejos se encuentra analizando las cámaras de seguridad y los registros digitales de la app de Uber. Girvau subrayó que “no es frecuente este tipo de denuncia” y que el chofer decidió acercarse a las autoridades para aclarar su situación después de enterarse de la denuncia por las redes sociales.

El incidente que originó la denuncia tuvo lugar cuando la joven abordó el vehículo en las inmediaciones de la Facultad de Psicología. Durante el trayecto, la pasajera comenzó a sentirse mal y solicitó al conductor que la dejara salir, lo que este habría rechazado. Ante esta situación, la joven logró escapar del vehículo aprovechando que el automóvil se detuvo en un semáforo en rojo.

Posteriormente, el secretario de Adicciones de la Provincia, Lucas Haurigot Posse, formalizó la denuncia ante la Brigada de Investigaciones y decidió hacer pública la situación en diversas plataformas digitales para alertar a la comunidad sobre el riesgo que había enfrentado su hija.

La causa ha sido asignada a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que debe determinar la tipificación del delito y si efectivamente se cometió un ilícito. Los registros de la aplicación Uber son cruciales, ya que permiten reconstruir con precisión el horario de abordaje, la identidad del chofer, la ruta recorrida y las paradas realizadas.

Además, la policía ha entregado a la justicia las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que captaron el trayecto de la joven. Este material probatorio es esencial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, se confirmó que la joven recibió la asistencia y el apoyo necesario por parte de profesionales tras el incidente. La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias informáticas y de las grabaciones para definir las medidas procesales que se tomarán contra el conductor involucrado en este caso que ha conmocionado a la provincia de Tucumán.