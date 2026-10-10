David Bisbal llegó a la Argentina y fue recibido por una multitud de fans en Aeroparque

El cantante español arribó a Buenos Aires en el marco de su gira “Eternos 2026” y protagonizó un emotivo reencuentro con sus seguidores, que lo esperaron con banderas, globos y carteles. Este lunes se presentará en el Movistar Arena y luego viajará a Córdoba.

Hoy 20:37

David Bisbal llegó este sábado a la Argentina y fue recibido por decenas de fanáticas que lo esperaban en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Entre banderas, globos celestes y rosas, carteles de bienvenida y gritos de emoción, el artista protagonizó un cálido encuentro con sus seguidores.

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El músico arribó al país luego de presentarse en Lima, Perú, como parte de su gira internacional “Eternos 2026”. Desde antes de su llegada, sus admiradoras se organizaron para recibirlo y desplegaron banderas de distintos clubes de fans con mensajes como “Sin Mirar Atrás”, “Locas x Bisbal” y “Siempre Contigo Argentina”.

Otra de las consignas que llamó la atención fue la frase “Algunos años más... y el mismo amor latiendo”, una referencia al vínculo que el cantante mantiene con su público argentino a lo largo de su carrera. También hubo remeras personalizadas, coronas azules y teléfonos preparados para registrar cada momento.

Durante su recorrido por el aeropuerto, Bisbal estuvo acompañado por personal de seguridad y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que organizaron su desplazamiento ante la cantidad de personas que se acercaron para saludarlo.

Sin embargo, el cantante se mostró predispuesto a compartir unos minutos con sus admiradoras. Incluso, pidió que le permitieran acercarse al público para sacarse fotografías y saludar a quienes lo aguardaban. Entre selfies, sonrisas y aplausos, el encuentro se convirtió en uno de los momentos más esperados de la jornada.

Cuándo se presenta David Bisbal en Argentina

Tras su llegada, el artista se prepara para reencontrarse con el público argentino en el escenario del Movistar Arena de Buenos Aires, donde brindará un espectáculo este lunes 12 de octubre, a partir de las 21.

El concierto forma parte de “Eternos 2026”, una gira que combina una nueva etapa musical con las canciones que marcaron su trayectoria y conquistaron a varias generaciones de seguidores.

El repertorio incluirá algunos de sus clásicos más reconocidos, como “Dígale”, “Ave María”, “Bulería” y “Esta ausencia”, junto con nuevas propuestas de su carrera.

Después de su presentación en Buenos Aires, David Bisbal viajará a Córdoba, donde actuará el miércoles 14 de octubre en el Quality Arena, para continuar con su recorrido por Latinoamérica.