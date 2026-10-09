EN VIVO I Tras su despedida de la Selección Argentina, Messi vuelve al Inter Miami para enfrentar a DC United

Las Garzas buscarán cortar una racha de cinco partidos sin ganar en la MLS, con el capitán argentino nuevamente entre sus figuras. El encuentro se disputará este sábado desde las 20.30, en el Nu Stadium.

Hoy 20:21

Inter Miami recibirá este sábado 10 de octubre a DC United, desde las 20.30, en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) 2026. El equipo de Florida intentará reencontrarse con la victoria en la recta final del campeonato, en un partido que tendrá como principal atractivo el regreso de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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