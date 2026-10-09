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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2026 | 17º
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EN VIVO I En un duelo de necesitados, Tigre choca ante Banfield en Victoria

El Matador y el Taladro buscarán reencontrarse con la victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Torneo Clausura 2026.

Hoy 19:55

Tigre y Banfield se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 19.15, en el estadio José Dellagiovanna, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en la Zona B y mantener sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs.

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