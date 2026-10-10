Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo energético entre Trump y Putin

El bombardeo provocó un incendio en la terminal Yug Rusí, dañó un puente ferroviario y dejó al menos seis heridos. La ofensiva se produjo poco después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo con Moscú.

Hoy 20:30

Ucrania atacó durante la madrugada de este sábado una terminal petrolera ubicada en Rostov del Don, en el sur de Rusia, y provocó un importante incendio en las instalaciones. El episodio ocurrió pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para aumentar las exportaciones de diésel a los mercados estadounidense y mundial.

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El ataque alcanzó la terminal de carga Yug Rusí, donde se desató un incendio tras una serie de explosiones. La instalación se encuentra vinculada al movimiento y la exportación de productos petroleros procedentes de la refinería de Novoshájtinsk y constituye un punto estratégico para la distribución de combustible ruso.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, confirmó que se registró un incendio y que las defensas antiaéreas estaban operativas durante la ofensiva. También informó que más de 50 drones habían sido derribados desde la noche anterior.

Además, el funcionario comunicó daños en un puente ferroviario, lo que obligó a suspender la circulación de trenes en ambas direcciones. Posteriormente, las autoridades reportaron seis personas heridas, además de daños en edificios y viviendas particulares de la zona.

La ofensiva también estuvo acompañada por un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk y ataques contra dos buques en el mar de Azov. En este último episodio no se reportaron víctimas.

Una infraestructura clave para el abastecimiento ruso

La terminal atacada cumple una función relevante en el traslado de productos derivados del petróleo hacia los mercados de exportación. Además, su actividad está relacionada con el abastecimiento de combustible a las fuerzas armadas rusas y con la generación de ingresos para Moscú.

El episodio se inscribe en la estrategia de Ucrania de atacar instalaciones energéticas rusas para perjudicar la capacidad logística y económica del Kremlin en medio de la guerra. La región ya había sido escenario de operaciones similares: en julio, una terminal petrolera cercana a Batáisk fue alcanzada por drones, mientras que durante septiembre se registraron nuevos ataques contra instalaciones de la refinería de Novoshájtinsk.

Las ofensivas contra este tipo de objetivos también han complicado el abastecimiento interno de Rusia. En los últimos meses, los ataques a refinerías afectaron la producción de combustibles y contribuyeron a las dificultades que enfrenta el país para sostener sus exportaciones.

El acuerdo entre Trump y Putin que generó tensión con Ucrania

El bombardeo se produjo después de una conversación telefónica entre Trump y Putin, durante la cual, según anunció el mandatario estadounidense, ambos acordaron incrementar el suministro de diésel ruso al mercado internacional.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que Rusia entregaría de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial. También anunció otros 500.000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

La administración estadounidense habilitó temporalmente la importación de diésel ruso hasta abril de 2027, en una modificación de las restricciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. La medida busca contribuir a contener los elevados precios del combustible, que afectan al transporte, la actividad agropecuaria y otros sectores de la economía.

Sin embargo, el anuncio abrió un nuevo frente de tensión diplomática. Volodímir Zelenski cuestionó el alivio de las sanciones y advirtió que una flexibilización de las restricciones sin un compromiso claro y duradero para reducir las hostilidades constituye una señal de debilidad.

El mandatario ucraniano también sostuvo que las concesiones a Putin no conducirán necesariamente a la paz y podrían permitir que Rusia obtenga nuevos recursos para continuar financiando la guerra.

Dudas sobre el impacto en los precios internacionales

Pese a las expectativas de Washington, especialistas del sector energético pusieron en duda que el acuerdo permita reducir de manera significativa y sostenida los precios del diésel, tanto en Estados Unidos como en otros mercados.

Los analistas señalaron que los volúmenes anunciados podrían resultar limitados frente a la demanda y que el combustible ruso enviado a nuevos compradores podría desplazar suministros destinados a otros países, sin aumentar considerablemente la oferta mundial.

Al mismo tiempo, la reanudación de las exportaciones representaría una fuente adicional de ingresos para Moscú, en un contexto en el que las restricciones comerciales y los ataques contra sus refinerías habían complicado la colocación de sus productos en el exterior.

La coincidencia entre el anuncio energético y el ataque contra la terminal petrolera vuelve a poner en evidencia las dificultades para avanzar hacia una desescalada del conflicto. Mientras Washington busca contener los precios del combustible y presiona a Kiev para que limite sus ataques contra instalaciones rusas, Ucrania continúa golpeando infraestructuras que considera fundamentales para sostener el esfuerzo militar del Kremlin.